Губернатор Колымы Носов заявил о планах повышения зарплат в регионе

В Магаданской области местные специалисты будут получать зарплату в большем размере. Такое заявление сделал губернатор Сергей Носов.
По его словам, доход жителей региона должен быть равен заработной плате приезжих. Носов подчеркнул, что основой экономики области являются высокооплачиваемые отрасли, в связи с чем средняя зарплата в регионе является одной из наиболее высоких в стране.
Носов отметил, что приезжие специалисты получают больше, нежели местные. Если приглашенные в регион получают в среднем 96200 рублей, то проживающие в Магаданской области граждане - от 35000 до 40000.
Губернатор заявил о необходимости повышения заработной платы. “Мы будем серьезно пересматривать уровень зарплат в отраслях”, - сказал он.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.