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Губернатор Колымы Носов заявил о планах повышения зарплат в регионе

, 09:12 Источник: РИА Новости

Губернатор Колымы Носов заявил о планах повышения зарплат в регионе
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В Магаданской области местные специалисты будут получать зарплату в большем размере. Такое заявление сделал губернатор Сергей Носов.

По его словам, доход жителей региона должен быть равен заработной плате приезжих. Носов подчеркнул, что основой экономики области являются высокооплачиваемые отрасли, в связи с чем средняя зарплата в регионе является одной из наиболее высоких в стране.

Носов отметил, что приезжие специалисты получают больше, нежели местные. Если приглашенные в регион получают в среднем 96200 рублей, то проживающие в Магаданской области граждане - от 35000 до 40000.

Губернатор заявил о необходимости повышения заработной платы. “Мы будем серьезно пересматривать уровень зарплат в отраслях”, - сказал он.

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