Смертельная безответственность пешеходов

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21 июля 2021, 08:31 Источник: Михаил Горбачев

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Удивительное дело, но как только в России стали пропускать пешеходов, сами пешеходы перестали смотреть на автомобили. Зачем? Водитель же отвечает за всё! Задавит — и будет отвечать! Вот так!

Это, конечно, дремучая древнерусская тоскливая ересь. Пешеход, если он хочет жить, должен полностью контролировать ситуацию на дороге. Он должен убедиться, что его видят и пропускают. Особенно, если один автомобиль остановился, надо убедиться, что останавливаются и другие. А выходить из-за остановившегося толкая впереди себя коляску — это что? Это смертельная безответственность! Она и кончается смертями…

Увы, с автомобилями не шутят. Сегодня утром один из звонивших в «Разворот» на Эхе признался, что он сидит в гаджете за рулём и будет сидеть дальше… Потому что с ним такого не случится, что он кого-то задавит… Ну что тут сказать, против этой глубинной беспробудной глупости, которая называется смертельная безответственность. Убери телефон, когда сел за руль! Отключи всё что можно, если он используется как навигатор!

Ещё прозвучало, что надо настолько сделать дороги безопасными, чтобы наездов на пешеходов не было вообще! Дороги здесь ни при чём! В Швеции максимально обезопасили дороги против встречных столкновений, но дорога ничего не может противопоставить одному, кто не смотрит на приближающийся транспорт на пешеходном переходе и второму, кто смотрит в гаджет, а не на дорогу. Первый попадает на тот свет, второй – в тюрьму, и дорога здесь ни при чём. Я понятно объясняю? Вы поняли, что в Швеции программа «нулевая смертность» работает потому, что удалось побороть ужасный феномен «смертельная безответственность», заменив его на максимальную осмотрительность всех участников движения, которая воспитывается долго и трудно различными методами? Как воспитывается она у нас, в России? Может быть кто-то объяснит тому парню, что не стоит глазеть на ходу в телефон, что это и есть «смертельная безответственность»? Или как объяснить пешеходу, который на «зебре» считает, что смотреть на автомобили не обязательно, что он практикует каждый день этот отвратительный феномен – «смертельную безответственность»?

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