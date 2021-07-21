За кем следит губернатор Алексей Текслер в Instagram

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21 июля 2021, 07:33 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Глава Челябинской области подписан на 10 аккаунтов.

Издание «Челябинск Сегодня» проанализировало профиль губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram. Сообщается, что глава региона подписан на 10 аккаунтов.

Он следит за публикациями заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, президента Республики Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, главы Республики Калмыкии Бату Хасикова. Есть в числе подписок Алексея Текслера и деятели культуры и спорта: пианист Денис Мацуев, олимпийский чемпион и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Остальные три подписки — это аккаунты Правительства России, федерального министерства энергетики и правительства Челябинской области.

Добавим, что на страницу Алексея Текслера подписано свыше 250 тысяч человек.

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