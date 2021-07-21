Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что главной целью организации является вакцинация 70% населения в каждой стране

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21 июля 2021, 07:40 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым вакцинировать к первому осеннему месяцу будущего года 70% населения в каждом государстве. Именно это является целью организации, заявил ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что в настоящее время в мире отсутствует вакцина против болезни Альцгеймера, ВИЧ, и такой список является весьма внушительным. При этом, как он отметил, с коронавирусной инфекцией дела обстоят совершенно иначе, ведь люди могут взять под контроль это заболевание.

По словам Гебрейесуса, целью ВОЗ является глобальное восстановление. Он добавил, что для вакцинации 70% населения к указанному времени понадобится 11 млрд вакцин, и тем самым человечеству удастся победить пандемию.

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