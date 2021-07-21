На Южном Урале запущены новые проекты по оптимизации деятельности органов власти

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21 июля 2021, 07:16 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

35 инициатив призваны повысить эффективность работы.

К реализации утверждены 35 проектов, направленных на оптимизацию деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Соответствующее решение было принято первым заместителем губернатора Челябинской области Виктором Маминым.

Инициативы были предложены органами исполнительной власти, муниципалитетами, МФЦ и Челябинским филиалом РАНХиГС в рамках проекта «Эффективный регион». Его цель — оптимизировать процессы в административно-управленческой деятельности.

Участники проектных команд прошли обучение методам бережливого управления. Семинары и тренинги для них провели сотрудники управления государственной службы правительства Челябинской области, специалисты Госкорпорации «Росатом».

До конца 2021 года разработчики проекта будут проводить диагностику текущего состояния процессов и подготовят план достижения целевых показателей. Реализация проектов будет проводится при поддержке регионального правительства и Госкорпорации «Росатом».

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