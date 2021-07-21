Вильфанд рассказал, что выше 25 градусов в Подмосковье прогнозируется в начале следующей недели

В столичном регионе воздух прогреется выше 25 градусов в начале будущей недели. Этой информацией поделился Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, подчеркнув, что это предварительные расчеты учреждения.
Специалист отметил, что в европейской части страны к выходным будет прохладнее. К этому времени жителей Московской области ожидает температура ниже нормы. Речь идет также о Центральном Черноземье. По словам Вильфанда, “на два градуса ниже, на юге Европейской России - на один градус”.
Он подчеркнул, что, судя по всему, в российской столице и сопредельных районах будет выше 25 градусов. Вильфанд добавил, что не прогнозируется “слишком высоких температур до 30 градусов”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.