Вильфанд рассказал, что выше 25 градусов в Подмосковье прогнозируется в начале следующей недели

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2021, 07:22 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В столичном регионе воздух прогреется выше 25 градусов в начале будущей недели. Этой информацией поделился Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, подчеркнув, что это предварительные расчеты учреждения.

Специалист отметил, что в европейской части страны к выходным будет прохладнее. К этому времени жителей Московской области ожидает температура ниже нормы. Речь идет также о Центральном Черноземье. По словам Вильфанда, “на два градуса ниже, на юге Европейской России - на один градус”.

Он подчеркнул, что, судя по всему, в российской столице и сопредельных районах будет выше 25 градусов. Вильфанд добавил, что не прогнозируется “слишком высоких температур до 30 градусов”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости