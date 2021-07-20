Матвиенко назвала факторы, позволяющие «искоренить бедность» в мире

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20 июля 2021, 22:51 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как достигнуть искоренения бедности в мире и повышения уровни жизни населения. Своим мнением она поделилась на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.

«Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей», - пояснила спикер.

При этом Матвиенко отметила, что это невозможно реализовать без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин. По ее словам, в связи с распространением коронавируса под угрозой оказалось «достойное будущее многих стран, где положение прекрасного пола ухудшилось». Она также добавила, что пандемия стала «серьезным вызовом системе образования, одновременно показав его возрастающую важность в сегодняшнем мире».

Спикер СФ считает, что принятые в России с началом распространения COVID-19 меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса и всплеска бедности. Матвиенко подчеркнула, что Москва готова делиться своим опытом с другими странами и международными структурами.

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