Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы
20 июля 2021, 21:38
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что привились уже 77% сотрудников органов власти столицы.
«77% сотрудников органов власти Москвы привились от COVID-19. В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур», - говорится в сообщении.
В Оперштабе напомнили, что сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, шести центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином дворе.
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