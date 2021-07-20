Торговые сети заявили о готовности отстранять от работы непривитых сотрудников

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20 июля 2021, 21:26

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Представители компаний сообщили, что не прошедшие вакцинацию от коронавируса сотрудники столичных торговых сетей будут отстранены от работы.



«Мы рассчитываем, что сможем вакцинировать необходимое число персонала. При этом мы не исключаем, что будем отстранять непривитных сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора. Мы ведем активную разъяснительную работу среди сотрудников, поощряем вакцинирующихся, организуем мобильные пункты вакцинации в магазинах, а также активно пользуемся инфраструктурой, созданной властями Москвы для массовой вакцинации населения», - сказал руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.



Директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин пояснил, что около 60% сотрудников уже сделали прививку от COVID-19.



«На территории Москвы, согласно штатному расписанию, у нас привилось порядка 58-60% сотрудников. Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой», - подчеркнул представитель компании.



Директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова заявила, что компания будет стремиться привить 100% сотрудников.



«У нас 60% уже привитых, а остальные у нас находятся либо в декрете, либо пока в отпусках. Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться иначе будут отстранены от работы. Пока мы никого не отстранили. Компания будет стремиться привить 100% сотрудников, за исключением недавно переболевших и имеющих медотводы», - отметила Ольга Волкова.



Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов «ВкусВилл» Анна Платова подчеркнула, что на сегодняшний день общее количество привитых сотрудников приближается к 65%, в офисах компании продолжается вакцинация.





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