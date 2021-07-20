В День знаний стартует Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills

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20 июля 2021, 21:16

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress

С 1 сентября по 27 ноября будет проходить Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills для ребят в возрасте от 5 до 10 лет. В каждой команде должен быть наставник из числа педагогов и два участника. В этом году также впервые будет запущен новый проект FamilySkills для школьников от 10 до 14 лет и их родителей.

Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте чемпионата с 1 по 30 сентября. В этот же период в дистанционном формате будет проходить первый этап соревнований, в рамках которого будет необходимо выполнить конкурсное задание.

Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в 26 компетенциях, в том числе парикмахерском искусстве, графическом дизайне, поварском деле, технологиях моды и др.

«Уникальность чемпионата состоит не только в количестве участников, но и в формате. Мы не просто принимаем заявки на участие, но и обеспечиваем большую подготовительную работу всех участников, наставников и экспертов, повышаем уровень их профессионализма и вовлеченность в профессиональную деятельность, сопровождаем до самого чемпионата, организовываем специальные обучающие вебинары, рассказываем о профессиональных направлениях и помогаем таким образом сделать первый шаг к осознанному выбору профессии», – отметил директор Московского центра развития профессионального образования Сергей Куколев.

Он также напомнил, что в прошлом году в чемпионате KidSkills приняли участие почти 10 тысяч человек. Цель соревнований – помочь дошкольникам и ученикам младших классов сформировать и усовершенствовать навыки, которые пригодятся им в будущем, а главное – осознанно подойти к выбору профессии.

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