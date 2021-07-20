Политолог Сергей Марков про поездку в Ялту: пахнуло Древней Русью

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20 июля 2021, 20:58 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: aravot-ru.am

Сергей МАРКОВ встретил на набережной колоритного бандуриста и сообщил, что «пахнуло Древней Русью».



Господин МАРКОВ прибыл в Крым для участия в форуме «Форос» из которого, как он рассказал «хотим сделать лабораторию будущего».



«Научить ребят из разных регионов и университетов, как встроиться в будущее. Пожить неделю в чем-то как в будущем», - описал МАРКОВ задачи форума.



А вечером на набережной Ялты он встретил стилизованного под украинского бандуриста артиста, с которым сфотографировался и прокомментировал это так: «Как вы знаете, русские и украинцы это один народ. И вот подтверждение! Бандурист с Украины наиграл нам древнерусские напевы. Всем нам нравится. Так и пахнуло Древней Русью!»



МАРКОВ частый гость Крыма. В октябре 2020 года на ялтинской международной конференции почувствовал симптомы ковида и сразу взяв такси рванул в аэропорт, откуда улетел лечиться в Москву, где попал в реанимацию. Позже комментируя происшествие, МАРКОВ пояснил – понимая ответственность надевал по несколько масок и сторонился как мог людей.

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