Наталья Поклонская: Я не вакцинировалась, на это есть субъективные причины

Она пояснила что за отказ от вакцинации нет наказания и это, соответственно, не является преступлением.
«Я не вакцинировалась – на это есть субъективные причины», - рассказала сегодня Наталья ПОКЛОНСКАЯ.
Она подосадовала, что люди друг друга пугают ковидом. «Включишь интернет – это тихий ужас!», - высказала свои эмоции депутат. Ее рецепт противостояния заболеванию в спокойствии, а находясь в стрессовой ситуации люди подрывают свой иммунитет.
«Никакой вирус не прицепится, если не будет стресса», - заявила она.
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