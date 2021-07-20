Аргументы Недели Общество 13+

Наталья Поклонская: Я не вакцинировалась, на это есть субъективные причины

, 20:47 Источник: Аргументы Недели - Крым

Наталья Поклонская: Я не вакцинировалась, на это есть субъективные причины
Фото из открытых источников

Она пояснила что за отказ от вакцинации нет наказания и это, соответственно, не является преступлением.

«Я не вакцинировалась – на это есть субъективные причины», - рассказала сегодня Наталья ПОКЛОНСКАЯ.

Она подосадовала, что люди друг друга пугают ковидом. «Включишь интернет – это тихий ужас!», - высказала свои эмоции депутат. Ее рецепт противостояния заболеванию в спокойствии, а находясь в стрессовой ситуации люди подрывают свой иммунитет.

«Никакой вирус не прицепится, если не будет стресса», - заявила она.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

В мире

Появилось видео ударов ВКС России по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы

Появилось видео ударов ВКС России по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы

Появилось видео ударов российских ВКС по протурецким джихадистам в Сирии в ответ на их обстрелы жителей провинции Хамы. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью