Наталья Поклонская: Я не вакцинировалась, на это есть субъективные причины

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20 июля 2021, 20:47 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Она пояснила что за отказ от вакцинации нет наказания и это, соответственно, не является преступлением.



«Я не вакцинировалась – на это есть субъективные причины», - рассказала сегодня Наталья ПОКЛОНСКАЯ.



Она подосадовала, что люди друг друга пугают ковидом. «Включишь интернет – это тихий ужас!», - высказала свои эмоции депутат. Ее рецепт противостояния заболеванию в спокойствии, а находясь в стрессовой ситуации люди подрывают свой иммунитет.



«Никакой вирус не прицепится, если не будет стресса», - заявила она.

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