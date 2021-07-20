Тархистан всегда являлся главным противником Нарнии во вселенной Льюиса

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20 июля 2021, 20:17 Александр Крохмаль, Журналист

Вселенная "Хроник Нарнии" полна интересных событий, героев, рас и врагов. Этот сеттинг никак нельзя приписывать к сказкам для детей.

Напротив, вселенная создана скорее для подростков, а то и для взрослых сформировавшихся личностей. Основной проблемой вселенной Льюиса была и остается тирания. Сам по себе писатель был сторонником справедливости и всегда жил в стране, где демократия являлась основным принципом государства. Любая форма авторитаризма и деспотии была для него враждебной во всех смыслах. Возможно именно поэтому он и сделал в своем сеттинге особую державу, в которой общая система власти точь-в-точь напоминала типичную восточную деспотию. Речь сейчас идет об империи Тархистан, располагающейся на юге основного материка Нарнии. Эта империя не раз вторгалась во владения свободных королевств. Тархистан признавался самой худшей из всех угроз для существования Нарнии. Существует немало произведений Льюиса, в которых главные герои бок о бок с различными волшебными созданиями противостоят могучим и свирепым южанам. Тархистан - это своего рода аналог Харада из "Властелина Колец". Жестокая империя восточных диктаторов, где самый малый намек на демократию карается смертью.

Тархистан управляется Тисроками, аналогами шахиншахов Древней Персии. Основным божеством в государстве является богиня Таш. Она же - истинное воплощение зла и врагиня Аслана, бога-льва, создавшего мир Нарнии. Поклонение Таш является обязательным для всех жителей Тархистана. Фанатики и чернокнижники, верящие в превосходство богини, безжалостно казнят любых иноверцев. В честь Таш названа столица империи - великий город Ташбаан, сердце южной пустыни. Другие крупнейшие города государства - Азим Балда и Зулиндрех. В Тархистане огромная разница между богатыми и бедными. Могущественные тарханы и тархини представляют собой элиту общества. Они возводят себе гигантские замки из золота и тратят огромные средства на собственные блага. Но тарханов в этой стране меньшинство. Большая часть населения - это бедные люди, постоянно голодающие и недоедающие. В Тархистане временами вспыхивают мятежи, но Тисроки безжалостно их подавляют. Основным способом борьбы с бедностью является мобилизация местных жителей для очередных войн. Тисроки воюют как с окрестными султанатами пустыни, так и с северными королевствами, такими как Нарния или Архенланд. Идя в армию местные жители получают хоть какое-то жалование и пропитание. Любое инакомыслие пресекается полицией Тисрока и духовниками Таш. Любые разговоры о демократии приравниваются к измене государства.

В Тархистане развита работорговля. Тарханы порабощают не только пустынников, но и собственных соплеменников. Впрочем, они не брезгуют порабощением различных волшебных созданий. В книгах Льюиса не раз упоминалось, как тархистанцы захватывали в плен гномов и заставляли их работать в шахтах. К Нарнии и Аслану в Тархистане крайне враждебное отношение. Нарнийцев они считают своими главными врагами. Примечательно, что в произведениях Льюиса войны с Тархистаном у Нарнии случаются регулярно. Но при этом в экранизациях нам так и не показали ни одной схватки с солдатами пустыни.​

Это интересно: Тархистан довольно детально представлен в игровом проекте Narnia Total War от компании Exilian. Проект создан на основе уже существующей игры Rome Total War. Здесь Тархистан напоминает Османскую империю. Его солдаты выглядят так, будто бы вылезли из эпохи Сулеймана Великолепного. Но это единственная реализация Тархистана за всю историю игр и фильмов по вселенной Хроники Нарнии.

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