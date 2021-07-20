В первом полугодии 2021 года скончалось 6,7 тысячи предпринимателей

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2021, 18:35

С начала года в России закрылось более полумиллиона индивидуальных предприятий. Это в два раза больше, чем годом ранее. В компании FinExpertiza указали, что такого количества «смертей» среди ИП не было с 2013 года.



На бизнес повлияла не только пандемия, но и карантинные ограничения. Определённая доля предпринимателей перешла в самозанятые. На начало июля в стране было зарегистрировано 3,1 миллиона индивидуальных предпринимателей. Сворачивание деятельности происходило во всех регионах. Чаще всего компании останавливались в Чечне, Дагестане, Приморском крае и на Камчатке. Количество закрытий превзошло число открытий новых. Деятельность некоторых юрлиц останавливает налоговая служба.



Примечательно, но большая доля ИП была ликвидирована в связи со смертью бизнесмена. В первом полугодии 2021 года скончалось более 6,7 тысячи предпринимателей. За последние десять лет - это рекордная цифра. Отсутствие должных мер поддержки также стало причиной закрытия многих компаний. Сильнее всего в период пандемии пострадали рестораны, гостиницы, туристические операторы, сфера услуг. Многие обанкротившиеся не смогут вернуться к работе даже после окончания коронакризиса.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости