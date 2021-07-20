Андрей Бочкарёв: Завершается возведение монолитных конструкций Центров самбо и бокса в Лужниках

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20 июля 2021, 15:42

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что возведение монолитных конструкций международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» завершено на 92%.



«На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы», - рассказал Бочкарев.



По словам заместителя мэра столицы, общая строительная готовность центров самбо и бокса составляет 32%. Андрей Бочкарев уточнил, что на объекте круглосуточно работают 1 тыс. 369 человек, а также задействовано 18 единиц техники.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщили, что центр самбо и центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом. При этом функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться. Особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать даже с улицы.



Летом 2021 года олимпийский комплекс «Лужники» отмечает 65-летие. 31 июля 1956 года открылся Центральный стадион имени Ленина: с этого момента началась история «Лужников». Так, с 2014 года в «Лужниках» построили и обновили 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.





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