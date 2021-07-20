В Челябинской области пройдут «Игры храбрых»

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20 июля 2021, 14:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено «Искорка Фондом»

В региональном реабилитационном мероприятии для онкобольных детей примут участие около 400 человек.

«Искорка Фонд» объявил о возобновлении проведения спортивных соревнований для детей, победивших рак. 28 августа в оздоровительном комплексе Цинкового завода «Лесная застава» пройдет реабилитационное мероприятие «Игры храбрых». На него приглашаются дети с онкостатусом, их родители, братья и сестры. Всего на мероприятии ждут около 400 человек.

Соревнования будут проведены в формате «гонки героев». Участникам предстоит пройти полуторакилометровую полосу препятствий, показав ловкость и быстроту. Также в программе запланированы торжественное открытие, церемония награждения, мастер-классы и игры. «Игры храбрых» призваны помочь детям и их близким поверить в свои силы и вернуться к полноценной жизни.

«Мы очень скучаем по традиционным всероссийским «Играм победителей», но из-за текущей ситуации с covid организаторы второй год подряд принимают решение не проводить их. Поэтому мы придумали альтернативные соревнования для участников всех возрастов и любых физических способностей», — комментирует директор «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Заявки на участие принимаются на сайте «Искорка Фонд».

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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