Собянин учредил профессиональный статус «Московская медицинская сестра»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2021, 14:06

Фото: соцсети

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что Сергей Собянин учредил статус «Московская медицинская сестра».



«Средний персонал учреждений здравоохранения города Москвы сможет получить статус «Московская медицинская сестра» или «Московский медицинский брат» (в зависимости от пола сотрудника). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - уточняется в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время в столичных больницах и поликлиниках работают свыше 52 тысяч медицинских сестер и братьев.



«Размер дополнительного материального поощрения медработников со статусом «Московская медицинская сестра»/«Московский медицинский брат» составит 7,5 тыс. руб. в месяц. По аналогии со статусом «Московский врач» - статус «Московская медицинская сестра»/«Московский медицинский брат» будет присваиваться сотрудникам среднего медицинского персонала, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к среднему медперсоналу, и соответствует лучшим мировым стандартам», - уточнили в столичной пресс-службе.



Сообщается, что для специалистов обладание статусом «Московская медицинская сестра»/«Московский медицинский брат» станет «важной формой признания высокого профессионализма и компетентности, а также инструментом карьерного роста и повышения оплаты труда».



Подчеркивается, что благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости