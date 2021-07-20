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Собянин: первый компонент вакцины уже получили 4 млн москвичей

, 13:44

Собянин: первый компонент вакцины уже получили 4 млн москвичей
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр Москвы сообщил, что в столице на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вакцинировано свыше 4 млн человек.

Сергей Собянин заявил, что всего в столице вакцинированы свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 млн человек. Ранее столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3188 случаев заболевания COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 июня.

Сергей Собянин отметил, что на снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

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