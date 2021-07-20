Собянин: первый компонент вакцины уже получили 4 млн москвичей
20 июля 2021, 13:44
Мэр Москвы сообщил, что в столице на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вакцинировано свыше 4 млн человек.
Сергей Собянин заявил, что всего в столице вакцинированы свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом - свыше 2,2 млн человек. Ранее столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 3188 случаев заболевания COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 июня.
Сергей Собянин отметил, что на снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.