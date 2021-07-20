Домашние задания школьников в России будет проверять искусственный интеллект

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20 июля 2021, 13:32 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Министерство просвещения РФ разработало стратегию цифровой трансформации образования. К 2030 году проверять половину домашних заданий школьников планируется с использованием систем искусственного интеллекта (ИИ). А уже к 2024 году все школы должны перейти на «безбумажные технологии».



В документе «Цифровая трансформация образования» содержатся шесть сервисов, которые должны быть созданы в 2021–2030 годах. Среди них - «Библиотека цифрового образовательного контента» и «Цифровой помощник родителя». Минпросвещения предполагает, что применение ИИ даст учителям «возможность уделять больше времени самому важному аспекту профессии — развитию талантов и воспитанию детей».



Руководитель технологической практики КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов считает, что в настоящее время уровень развития ИИ «не позволит обеспечить качественную проверку заданий, где необходимо оценить логику размышлений ученика — например, сочинений по литературе». Он опасается «упрощения контента и его ограничения для того, чтобы автоматические механизмы работали», призывая «избежать соблазна подстройки контента под систему».



«В лучшем случае ИИ освободит немного времени от проверки типизированных заданий вроде счета количества букв. Но учителям скажут: давайте вы больше не будете получать за проверку деньги или давайте поработаем больше. Очень опасная вещь, когда наши работодатели начинают что-то механизировать», - считает Всеволод Луховицкий, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».



Он также отмечает, что смыслом проверки домашних заданий является не выставление оценок, а выяснение, «понял ребенок материал или нет, как он его воспринял».



В Минпросвещения заявляют, что ИИ может снизить нагрузку на педагога и предоставить больше возможностей тратить время на свое профессиональное развитие.



«Учитель всегда в центре образовательного процесса, опираясь на ФГОС и примерные программы, он формирует свою программу, определяет, как будет вестись предмет, это касается и домашних заданий. В то же время некоторые вещи в процессах проверки носят рутинный характер и при использовании современных технологий частично могут быть заменены алгоритмами ИИ», - сообщили в ведомстве.





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