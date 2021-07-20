Замполит понес ответственность за тройное убийство

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20 июля 2021, 12:49 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

За «создание предпосылок» к тройному убийству, совершенному на воронежском аэродроме Балтимор рядовым Антоном Макаровым в ноябре 2020 года, уволен заместитель командира полка по военно-политической работе полковник Евгений Уткин. Решение принимал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Полковник пытался оспорить свое увольнение в суде, но дело проиграл.



Девятого ноября 2020 года срочник Антон Макаров убил троих сослуживцев. На стоянке техники аэродромно-технической роты он ударил топором дежурного по полку и, завладев его пистолетом, открыл стрельбу по спавшим военнослужащим, после чего убежал из части.



Военная прокуратура Воронежского гарнизона признала, что в 2019–2020 годах замполит Уткин якобы не проверял «целенаправленно и комплексно» состояние работы по профилактике правонарушений и воспитанию военнослужащих. В ведомстве считают, что полковник «не вырабатывал эффективных мер», а это создало «предпосылки к возникновению ЧП в части и причинению ущерба государству».



Известно, что офицер занимал должность заместителя командира по работе с личным составом порядка десяти лет и получил за это время 14 взысканий. Все они были сняты и не помешали командованию части назначить полковника начальником нештатной группы «профессионального психологического отбора».



Полковник Уткин объяснял, что ему некогда было беседовать со срочниками, изучать их морально-деловые качества и «обследовать психологическую совместимость», поскольку командование загрузило его иными задачами. По его словам, в совершении преступления Антоном Макаровым также виновны «подчиненные нижестоящие командиры подразделений и начальники, психологи, которые неправильно организовали психологическую работу».



«Евгений Борисович не является врачом-психиатром, не имеет соответствующего образования и не был наделен полномочиями по проведению психологического тестирования личного состава полка. По образованию он летчик», - подчеркнула адвокат Виктория Дорофеева.



Евгений Уткин обжаловал решение об увольнении во 2-м Западном окружном военном суде. На днях апелляционная инстанция оставила решение без изменения.





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