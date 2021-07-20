COVID и вакцинация: аргументы противников

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2021, 12:44

Фото из открытых источников

В стране как-то исподволь, потихоньку начинается по сути гражданская война. Вновь, как и сто с лишним лет назад, общество разделилось на тех кто «за царя, за родину, за веру» и на «вставай проклятьем заклейменный». Первые это, понятно, сторонники повальной, массовой и поголовной вакцинации от очередной «чумы 21 века» - Ковида Ужасного. Вторые – Её Величества Вакцинации ярые противники.



Аргументы сторонников хорошо известны, каждые пять минут их озвучивает уже проникший в подсознание многих россиян телевизор. Аргументы противников с голубого экрана не звучат. Но ими полны социальные сети. «АН» решили собрать их в некий катехизис, чтобы обсудить с читателями и экспертами.



Итак, противники считают, что:



Нынешняя пандемия и не пандемия вовсе. Covid-19 не страшнее гриппа. Власть раздувает истерию с целью отобрать последние свободы у людей и последний рубеж обороны – отказ от прививки. Их аргументы таковы:



- В России в 2020 году от Covid-19 скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году). Столько же - 144612 человек умерло в 2018 году от внешних причин: алкоголя, убийств, ДТП. И в два раза больше в 2019 году – 294400 - от рака: «А власть онкоклиники перепрофилирует под какой-то ковид!»



- Пандемия и вакцинация выгодна только фармкомпаниям, которые зарабатывают миллиарды на вакцинах. Аргументы: по данным консалтинговых агентств, мировой рынок вакцин от ковида в 2021 году оценивается в 1 трлн. 300 млрд. долларов. Глава Фонда прямых инвестиций Дмитриев, который инвестировал в разработку российских вакцин, как-то проговорился, что планирует к лету этого года заработать 1 триллион на нашем «Спутнике». Но на этом рынке, как на рынке оружия. Никто не будет закупать автомат (вакцину), если ее нет на вооружении армии страны-производителя. Отсюда и повальная вакцинация в России.



- Прививают вакцинами, которые не прошли полностью циклы клинических испытаний на безопасность и эффективность. Аргументы: нигде не опубликованы результаты третьей и четвертой стадии испытаний «Спутника», а его уже планируют колоть детям. Это не вакцинация, а эксперименты на людях. А они запрещены Конституцией и рядом федеральных законов. Из-за неполных исследований некоторые вакцинированные вновь заболевают, умирают или остаются калеками.



- Вакцинация в период эпидемии бесполезна. В качестве аргументов приводятся реальные слова чиновников от медицины, политиков и врачей, сказанные несколько лет назад во время ожидания эпидемии гриппа.



- Ковид и вакцинация – «проба пера» теневого правительства Ротшильдов и Рокфеллеров по массовому управлению людьми. Аргументы: лаборатория в Ухане /Китай/, по информации специализированных сайтов, не принадлежит китайскому правительство, а через многочисленную цепочку аффилированных структур связана с фармгигантами, принадлежащими семье Ротшильдов. По мнению сторонников этой теории, вначале был сознательно запущен вирус ковида, а СМИ создали атмосферу ужаса и страха. А «спасением» должна стать вакцина от него. Именно эти рычаги манипулирования массами и проверяются в ходе нынешней пандемии. И что реально вкалывают — неизвестно.



- В развитие предыдущей теории выдвигается и ещё одна, связанная с решением попутных задач теневого правительства. Ссылаясь на некоторых экспертов, утверждающих об искусственном происхождении вируса, противники вакцинации от него считают, одной из попутных задач является массовое уничтожение (сокращение) населения планеты из-за перенаселения. Вначале преимущественно пожилых людей, а затем и просто «лишних». И тех из них, кого не убил вирус, добьет вакцинация.



- Вместе /вместо/ с вакцинацией идет массовое незаконное чипирование /присвоение электронного паспорта/. Аргументы: появление после вакцинирования цифровых адресов у прошедших процедуру, распространение сетей 5-G, быстродействие которых позволяет моментально считывать всю информацию о человеке и снижает иммунитет. Вспоминают и слова Билла Гейтса о чипировании всего населения земли. Многие ссылаются и на видео вакцинированных, на котором к месту прививки примагничиваются монеты и прочие металлизированные предметы.



К этим мнениям и предположениям можно относиться серьезно и не очень. Но они есть в обществе, значит, о них нужно говорить. Мы предлагаем нашим читателям и экспертам высказать свои аргументы в доказательство или опровержение этих гипотез. В ближайшее время мы опубликуем обзор полученных материалов.



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