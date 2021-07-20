Уголовные дела в Орле периода Потомского, Клычкова и Музалевского. Часть 1

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20 июля 2021, 11:56 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото из открытых источников

Семь лет коммунистического губернаторства в Орловской области ознаменовались беспрецедентным уровнем коррупции и хищений из бюджета. Под судом и следствием были и находятся самые проверенные, некогда расхваливаемые губернаторами члены правительства Орловской области, мэр Орла, начальники управлений и любимые подрядчики, руководители акционерных обществ с государственным учредительством. И все эти люди, прекрасно уживавшиеся с двумя губернаторами – коммунистами, не менее комфортно чувствовали себя в компании с председателем Орловского областного Совета народных депутатов и секретарём Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонидом Музалевским. Он руководит партийной организацией и облсоветом уже десять лет, именно при нём произошли не только деградация партийных кадров, но и разрушение региональной промышленности, гигантские хищения из бюджета, отток жителей из региона, увеличение смертности населения и превращение области в лидера по количеству коррупционных скандалов, фигурантом ряда из которых (пока ещё без привлечения к уголовной ответственности) является и он сам.

На фото: Бывшие ключевые члены правительства Орловской области Денис Блохин и Иван Залогин. Один осуждён, другой – под следствием

Читатель спросит: а при чём тут собственно лидер «Единой России» и председатель главного законодательного органа Орловщины? Ответ тут простой: именно депутатский корпус во главе со своим руководителем является вместе с прокуратурой своего рода «надзорной инстанцией», обязанной контролировать все сферы жизни региона. Но при Музалевском никакого системного контроля за деятельностью исполнительной власти не было. Лишь отдельные депутаты областного совета могли преодолеть ту инерцию и безразличие, которые стали отличительной чертой последних составов этого органа. Именно их усилиями были вынесены в публичную плоскость, а потом и взяты в работу правоохранительными органами самые резонансные преступления в финансовой и экономической сфере. Сегодня в первой части нашего расследования мы рассказываем о том, в каком состоянии находятся расследование и реализация дел, возбуждённых в отношении членов правительства Орловской области, а также вспоминаем о деле, которое вроде бы и шло к логическому завершению, но на каком-то этапе остановилось…



ДЕЛО ДЕНИСА БЛОХИНА



Пока самым высокопоставленным из осуждённых граждан, близких к коммунистическим губернаторам и спикеру-единороссу является член Правительства Орловской области, руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. Вечером 31 июля 2019 года на сайте «Агентства федеральных расследований FLB.RU» появилась информация о том, что следователем по особо важным делам СУ СК России по Орловской области в отношении гражданина Блохина Д.А. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Через несколько дней информация была официально подтверждена СКР.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Блохина



30 декабря 2019 года Денису Блохину со второго раза удалось зачитать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Уголовное дело касалось периода, когда Блохин руководил Казённым учреждением Орловской области «Орёлгосзаказчик». В конце 2015 года он подписал документы о выплате подрядчику, работавшему на реконструкции Стадиона имени Ленина в Орле, денежных средств в размере более чем 33 миллиона рублей за невыполненные по факту работы, а также принудил к подобным действиям своих подчинённых. После этого деньги были распределены по фирмам-однодневкам и исчезли. Пять месяцев следствия в СУ СК России по Орловской области, пять месяцев в суде – и 6 ноября 2020 года последовал приговор: два года лишения свободы условно. При этом по приговору суда Блохин был лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах на срок 2 года.

На фото: На переднем плане – Денис Блохин, а за его спиной – покровители и защитники губернатор Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский

Одной из причин того, что следствие и суд шли достаточно долго, а Денис Блохин, несмотря на представления прокуратуры, всё это время занимал свою должность, стала поддержка губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который при любом удобном случае публично хвалил своего подчинённого и заявлял о своём «хорошем отношении» к нему. За две недели до привлечения в качестве обвиняемого Клычков даже назначил Блохина фактически исполняющим обязанности своего заместителя. Даже в суд он представил прекрасную характеристику: «По месту работы губернатором Орловской области Клычковым характеризуется исключительно с положительной стороны, как компетентный сотрудник».

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский также регулярно выводил Дениса Блохина из-под удара. Октябрь 2018 года. Орловский областной Совет народных депутатов обсуждает вопрос о провальной «реконструкции» орловских театров. Андрей Клычков, губернатор Орловской области аккурат перед обсуждением потихоньку покидает зал, как выяснилось для того, чтобы рассказать о своих музыкальных предпочтениях радиостанции «Европа плюс». Денис Блохин, во время ремонта театров руководивший «Орёлгосзаказчиком», вяло оправдывается, пытаясь убедить парламентариев в том, что он ни за что не отвечал и вообще ушёл в отпуск, когда подписывались финансовые документы. Фирмы-подрядчики, сполна получившие деньги, исчезли, у банков, дававших гарантию, отозвали лицензии, лица, подписывавшие документы или не работают, или уехали из страны. Депутат Виталий Рыбаков заявил, что Блохин насмехается не только над депутатами, но и над здравым смыслом. А Леонид Семёнович Музалевский вместо того, чтобы вести заседание, по большей части молчал. Но в конце взял, да и «публично подтвердил намерение регионального парламента контролировать этот вопрос. Все необходимые запросы будут сделаны, - сказал он, - предложения и инициативы депутатов занесены в протокол и будут иметь продолжение». «Намерения – это хорошо». Но как вы думаете, уважаемые читатели, сработал ли депутатский контроль? Добился ли Леонид Семёнович привлечения Блохина к ответственности по этому делу? Имелось ли «продолжение»? Прошло почти три года. За хищение многомиллионных бюджетных средств при реконструкции орловских театров ни Блохин, ни его бывшие подчинённые не ответили…

Но по делу о хищениях во время реконструкции Стадиона имени Ленина избежать признания виновным по приговору суда Блохину не удалось, равно как и увольнения с должности. Но губернаторское благоволение и как минимум нейтралитет Музалевского сыграли свою роль: вместо 6 лет реального лишения свободы Блохин получил 2 года условно. Прокуратура приговор опротестовала.



А что сегодня? Как развивается кассационный процесс? Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове получил жалобу прокуратуры Орловской области 18 мая 2021 года. 4 июня материалы уголовного дела были возвращены в суд первой инстанции для выполнения требований ст. 401.7 УПК РФ. В данном конкретном случае материалы уголовного дела были возвращены в суд первой инстанции, поскольку кассационный суд счёл, что судья суда первой инстанции при поступлении кассационной жалобы не известил об этом всех лиц, интересы которых были затронуты этой жалобой с правом подачи возражений в письменном виде, которые приобщаются к жалобе.

И вот тут в Орле, в том числе и среди журналистов, начали циркулировать слухи о том, что жалобу вернули в Орёл, а областная прокуратура, суд и защитники Дениса Блохина, в том числе и не из числа юристов, якобы «достигли консенсуса» и было принято «совместное решение» затянуть с устранением недостатков и «спустить дело на тормозах».

Лица, распространявшие подобные слухи, выдававшиеся за «проверенную информацию», оказались не только слабо информированными, но и не очень подкованными в юридических вопросах. В реальности «отозвать» жалобу практически невозможно, и никакие сроки давности в Орле не пропустили, за чем пристально следит областная прокуратура. В настоящее время ситуация, по нашей информации, такова: 29 июня 2021 года материалы уголовного дела со всеми необходимыми исправлениями были отправлены в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове. 14 июля жалоба была принята судом, и в августе ожидается назначение заседания по рассмотрению приведённой в соответствие с требованиями действующего законодательства кассационной жалобы.

Ещё раз напомним, что в конце октября 2020 года государственное обвинение попросило суд приговорить члена правительства Орловской области Дениса Блохина к 6 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Заводской районный суд Орла вынес приговор: два года лишения свободы условно, а Орловский областной суд 21 января 2021 года оставил это решение в силе. Прокуратура Орловской области подала кассационную жалобу, настаивая на своих первоначальных требованиях – реальном сроке лишения свободы. По нашей информации решение по делу будет принято до конца лета.



ДЕЛО ИВАНА ЗАЛОГИНА



19 апреля 2021 года член Правительства Орловской области, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин по приглашению Геннадия Андревича Зюганова выступал на парламентских слушаниях «Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость или ожидание?», проводившихся в стенах Государственной Думы по инициативе КПРФ. Вел заседание лично Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Мероприятие продолжалось два с лишним часа, и под конец Геннадий Андреевич предоставил слово руководителю департамента здравоохранения Орловской области Залогину Ивану Александровичу. Тот вышел из зала к трибуне, снял маску, положил в карман и коротенько, в течение нескольких минут описал состояние здравоохранения в регионе, сказав, что всё вроде бы нормально, но вот денег мало, бюджет небольшой. «Мы здесь являемся заложниками, – сказал Залогин. - Перед всеми органами должны решить проблемы пациентов, но с другой стороны у нас в наличии не всегда есть механизмы, которые позволяли бы это выполнить». В заключение Залогин передал большой привет Зюганову из Орла. В ответ тот сказал: «Поклонитесь Родине моей. Привет передайте всем. У вас много интересного опыта, начиная с «Орловской непрерывки» и совместных решений с министерствами проблем электроники». Полное видео можно увидеть здесь.

«Передать привет всем» Ивану Залогину не удалось, поскольку на следующий день его рабочий кабинет посетили сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области. Вот что говорилось об этом в официальном пресс-релизе ведомства: «20 апреля Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов, представленных прокуратурой области в порядке ст.37 УПК РФ и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч.1 ст. 286 УК.

По данным следствия, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, используя свое служебное положение, в период с 11.09.2020 по 23.11.2020 зная о том, что ООО "Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА" обратилось в Департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных на проведение проверки в отношении указанной медицинской организации с дальнейшим отказом в переоформлении лицензии вне зависимости от ее результатов.

Во исполнение незаконных указаний руководителя Департамента здравоохранения его подчиненный с целью избежать ответственности за неисполнение данных указаний внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии.

После этого в ноябре 2020 года руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, используя свое служебное положение, достоверно зная, что ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» выполнены все условия соответствия лицензионным требованиям, воспрепятствовал деятельности этой организации, отказав в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области, путем издания соответствующего приказа об отказе в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Таким образом, действия руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного повлекли существенное нарушение прав и законных интересов указанной организации.

В настоящее время руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении него и его подчиненных проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение предварительного следствия осуществляется сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле и.о. руководителя следственного управления.

Орловские журналисты уверены в том, что возбуждённое в апреле дело – не последнее и не главное для Ивана Залогина. Этот гражданин был назначен руководителем Департамента здравоохранения Орловской области по рекомендации его знакомого - советника губернатора Орловской области Андрея Клыскова – Сергея Лежнева. Лежнев, будучи известным блогером в Белгородской области, поначалу активно критиковал тогдашнего руководителя Департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области Ивана Залогина, обвиняя его в коррупции. Потом обе стороны достигли некого «консенсуса» и подружились. Правда, в 2015 году должность руководителя белгородского депздрава Залогину пришлось покинуть и отправиться руководить госпиталем для ветеранов войн. Оттуда в 2018 году его и пригласили в Орёл.

Практически сразу начались различные скандалы, в том числе и коррупционного свойства. Возбуждались даже уголовные дела (правда по факту). Но абсолютная поддержка губернатора Андрея Клычкова и его ближайшего советника Сергея Лежнева делали своё дело: Залогина к уголовной ответственности до поры до времени не привлекали. Поддерживал Залогина и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, не только не поднимавший проблемы с коррупционной составляющей в департаменте здравоохранения, но и регулярно приглашавший Залогина для участия в мероприятиях под эгидой партии «Единая Россия».

Журналисты и жители Орловской области часто называют Леонида Семёновича «двуликим». Его отношение к деятельности Залогина – это ярчайший пример двойных стандартов. Июль 2019 года. Спикер посещает Должанскую районную больницу. Ему показывают учреждение, часть которого не ремонтировалась с 1991 года, рассказывают как приходится за зарплату в 15 тысяч рублей работать без оборудования, в грязи и антисанитарии.

Грозная реакция Музалевского: спикер пообещал «серьезно поговорить о проблемах Должанской больницы с губернатором Клычковым (хотя заметил, что с ним трудно разговаривать) и заодно разобраться с руководителем профильного департамента Иваном Залогиным и чуть ли не отправить его обратно в Белгород!»

А результат? На следующий день после доклада Залогина на сессии областного совета спикер… нет-нет, не «отправил его в Белгород». Он даже не пожурил его, а заискивая и запинаясь униженно попросил: «И все-таки я убедительно попрошу вместе с правительством Орловской области рассмотреть вопрос по оснащению новым оборудованием… Там кровати уже в негодном… тумбочки и так далее… провести косметический ремонт… Внимательно посмотрите, пожалуйста».

На фото: На очередном мероприятии «Единой России»: член регионального политсовета партии «Единая Россия» сенатор Владимир Круглый, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский, подследственный Иван Залогин, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Журналисты Информационного агентства «Орёлград» в своё время перечислили все громкие скандалы в Орловском здравоохранении, связанные с именем Ивана Залогина. Это резкое снижение окладов в «Бюро судебно-медицинской экспертизы», приведшее к массовым протестам, история с «информатизацией здравоохранения» и «карманным подрядчиком» из Белгорода в 2018 году, сокращение службы «Скорой помощи» и незаконное увольнение главврача Поликлиники №2 г. Орла Натальи Петиной, увольнение детских врачей в 2019-2021 гг., задержание заместительницы Залогина Альбины Королёвой по делу о необеспечении больных жизненно важными лекарственными препаратами и пр.

Известного организатора и практика здравоохранения, доктора медицинских наук Павла Воробьёва, познакомившегося с Залогиным в то время, когда он работал советником губернатора Клычкова, задержание члена правительства области не удивило. Вот что он написал на своей страничке в соцсети: «За месяц задержаны уже 3 человека в орловском Минздраве. И, возможно, это ещё не конец. Совсем не злорадствую, но для меня этот исход был очевиден с первого дня нашего знакомства. И тут я совсем чист: я предупреждал, что этим кончится. Вот только на вопрос орловчан — чем они заслужили — у меня нет ответа. Будем следить, уверен, что если не сухим, то не сильно замоченным выйдет Иван Александрович из этой передряги со следственным комитетом».

А как обстоят дела на сегодняшний день? Следствие идёт полным ходом. По просачивающимся из здания на Комсомольской улице, где расположено Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области сведениям, Залогин заговорил, и брать вину исключительно на себя не будет.

В начале июля Советский районный суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста ещё на два месяца.



КАК ИРИНА ГАВРИЛИНА ИСЧЕЗЛА ИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



Третьим членом правительства Орловской области, в отношении которого должно было быть возбуждено уголовное дело, является руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

В 2019 году в результате её переговоров с руководством НКНФ «Здоровая страна» в здании Глазуновской районной больницы появилось учреждение, выполнявшее, не имея лицензии, функции психоневрологического интерната, оказывавшего гражданам медико-социальные услуги. А потом прокуратура Орловской области выяснила, что туда помещали людей, которые по решению суда должны были находиться в психоневрологических стационарах. Прокуратура проверила: «В ходе проверки было установлено, что с июля по сентябрь 2019 года Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в нарушение требований действующего законодательства было оформлено и выдано 47 путевок о направлении лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в Орловский филиал Некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна», 22 из которых решениями судов признаны недееспособными, а в отношении 14 лиц судом приняты решения об их принудительном помещении в стационарные организации социального обслуживания для лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями. При этом у Орловского филиала Некоммерческого Фонда «Здоровая страна» отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности, что не позволяет ему предоставить нуждающимся лицам социально-медицинские услуги в полном объеме. Таким образом, помещение лиц, страдающих психическими заболеваниями в ОФНФ «Здоровая страна» ухудшило условия проживания граждан и создало угрозу для их здоровья».

После того как выяснилось, что в нелегальном психоневрологическом интернате двое постояльцев умерли, а несколько получили серьёзные травмы, прокуратура Орловской области направила в Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области мотивированное постановление, в котором предлагалось рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности члена правительства Орловской области Ирины Гаврилиной, её заместительницы и двух директоров государственных психоневрологических интернатов, откуда людей, находившихся там по решению суда, незаконно отправляли в «Здоровую страну». Цитируем документ: «Гаврилина Ирина Александровна, 1973 года рождения, уроженка г. Орла, Широкова Оксана Михайловна, 1975 года рождения, уроженка г. Богородицка Тульской области, Болотских Дмитрий Иванович, 1961 года рождения, уроженец с. Городище Староосколького района Белгородской области, Алымов Сергей Иванович, 1962 года рождения, уроженец г. Орел, в составе группы лиц по предварительному сговору совершили тяжкое преступление против интересов государственной службы, путем превышения должностных полномочий в виде незаконного помещения граждан, страдающих психическими расстройствами, в Орловский филиал некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна» для оказания социальных услуг в стационарной форме, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, а также повлекло тяжкие последствия в виде смерти Азаровой Л.Г. и Ветровой В.И., а также ухудшение состояния здоровья… (перечисление фамилий 14 граждан), о чем свидетельствуют 29 вызовов скорой медицинской помощи, по результатам которой… (фамилии 3 граждан) были госпитализированы в БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница».

И каков был результат? Вот пресс-релиз СУ СК России по Орловской области: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года должностные лица Департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области незаконно оформили и выдали 47 путевок о направлении лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии, - Орловский филиал Некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна».

В результате незаконных действий должностных лиц допущены нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание».

На фото: Андрей Клычков, Леонид Музалевский и Ирина Гаврилина, пока благополучно избежавшая возбуждения в отношении неё уголовного дела

Это называется: почувствуйте разницу! Прокуратура называет все фамилии, а следствие убирает их, именуя подозреваемых некими бесфамильными «должностными лицами». В результате с 12 марта 2020 года о «деле Гаврилиной» и его расследовании ничего не слышно…

Что сыграло главную роль в исчезновении фамилии Ирины Гаврилиной из уголовного дела? Было мягкое заступничество губернатора Клычкова. Были просьбы её отца – Александра Лабейкина - уполномоченного по правам человека в Орловской области, в своё время уступившего Леониду Музалевскому пост председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Но самое главное, по нашей информации, за Гаврилину, члена регионального политсовета партии «Единая Россия» (этим она выгодно отличается от «нечленов» Блохина и Залогина), памятуя о «благородном поступке» её отца, вступился, причём на самом высоком для региона уровне, председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь Орловской региональной организации «Единой России» Леонид Семёнович Музалевский.

В следующей части нашего расследования мы расскажем об уголовном деле мэра Орла Юрия Парахина и других громких орловских делах периода Потомского, Клычкова и Музалевского.

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