Проект «Московское долголетие» возвращается в офлайн

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20 июля 2021, 11:10

Фото: pixabay.com

С 21 июля москвичи старшего поколения, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или переболели ей в течение последних шести месяцев, смогут посещать занятия проекта «Московское долголетие» на свежем воздухе. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.



«Участники «Московского долголетия» давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти 1,5 года «Московское долголетие» проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате - те, кому удобно заниматься дистанционно, например, на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях», - отметила вице-мэр.



Для очного посещения занятий на свежем воздухе непосредственно перед его началом необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы.





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