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Сегодня в Крыму ожидается жара 37 градусов​

, 10:40 Источник: Аргументы недели-Крым

Сегодня в Крыму ожидается жара 37 градусов​

20 июля погода продолжит бить по головам и жителей и гостей температурными рекордами. Дальше будет поспокойней.

Сегодня снова в Крыму «плюс 37», а это значит, что где-то и все «плюс 42». Небольшое снижение температуры до «плюс 31» начнется с четверга – территория вернется к климатической норме.

Синоптики не исключают – жара принесет на курорты и грозы с градом: обычно эти два природных явления следуют одно за другим.

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