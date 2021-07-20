Сегодня в Крыму ожидается жара 37 градусов​

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2021, 10:40 Источник: Аргументы недели-Крым

20 июля погода продолжит бить по головам и жителей и гостей температурными рекордами. Дальше будет поспокойней.

Сегодня снова в Крыму «плюс 37», а это значит, что где-то и все «плюс 42». Небольшое снижение температуры до «плюс 31» начнется с четверга – территория вернется к климатической норме.

Синоптики не исключают – жара принесет на курорты и грозы с градом: обычно эти два природных явления следуют одно за другим.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости