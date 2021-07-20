Южный Урал назван в числе лидеров страны по оформлению жилищных сертификатов
20 июля 2021, 10:06 Татьяна МихайловаИсточник:
«Полит 74»
Такие данные предоставило федеральное министерство строительства.
Как сообщает издание «Полит 74» с отсылкой на информагентство ТАСС, Челябинская область оказалась в списке регионов-лидеров по оформлению жилищных сертификатов в стране. Южный Урал оказался единственным субъектом УрФО, который попал в этот перечень.
Напомним, что государственные жилищные сертификаты выдают нескольким категориям граждан, в их числе увольняемые военнослужащие, молодые семьи, пострадавшие в результате радиационных аварий.
Всего в стране с 2021 года сертификаты выданы 3,5 тысячам семей — это 60% от годового плана социальных выплат.
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