Южный Урал назван в числе лидеров страны по оформлению жилищных сертификатов

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20 июля 2021, 10:06 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Такие данные предоставило федеральное министерство строительства.

Как сообщает издание «Полит 74» с отсылкой на информагентство ТАСС, Челябинская область оказалась в списке регионов-лидеров по оформлению жилищных сертификатов в стране. Южный Урал оказался единственным субъектом УрФО, который попал в этот перечень.

Напомним, что государственные жилищные сертификаты выдают нескольким категориям граждан, в их числе увольняемые военнослужащие, молодые семьи, пострадавшие в результате радиационных аварий.

Всего в стране с 2021 года сертификаты выданы 3,5 тысячам семей — это 60% от годового плана социальных выплат.

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