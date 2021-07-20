Челябинская область вошла в топ-15 медиарейтинга по цифровизации

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20 июля 2021, 09:18 Татьяна Михайлова Источник: ТАСС

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Среди субъектов УрФО Южный Урал занял второе место.

Информационное агентство ТАСС опубликовало результаты медиарейтинга регионов в контексте цифровизации (12+). Исследование было проведено по заказу Национальной премии в области передовых технологий «Приоритет-2021» и Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Оно охватывало временной промежуток с апреля по июнь 2021 года.

Согласно медиарейтингу, Челябинская область расположилась на 13 месте, Свердловская — на 6. Лидером стала Москва.

Добавим, что базой исследования стали 65 тысяч источников, среди которых как традиционные и интернет-СМИ.

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