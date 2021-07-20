Почему на Южном Урале до сих пор находят снаряды времен войны

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20 июля 2021, 09:03 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Источник — пресс-служба Управления Росгвардии по Челябинской области

Очередной старый боеприпас обнаружили в реке Урал несколько дней назад.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в минувшие выходные местные жители выловили в реке Урал под железнодорожным мостом в районе станции на выезде из Магнитогорска предмет, похожий на боеприпас. На место прибыли сотрудники группы разминирования магнитогорского ОМОН. В специальном ящике для транспортировки взрывоопасных предметов они перевезли снаряд в карьер и уничтожили. По словам специалистов, «уловом» оказался 107-миллиметровый минометный снаряд 1941-1945 годов.

Этот случай не единичный. В 2021 года на территории Челябинской области было найдено около 20 старых боеприпасов. Опасные предметы южноуральцы находят на полях, стройплощадках, берегах водоемов, в огородах и других местах. В весенне-летний период взрывотехники Росгвардии обследуют и уничтожают такие боеприпасы еженедельно.

Кандидат исторических наук, доцент ЮУрГУ Николай Антипин рассказал изданию, почему на Южном Урале случаются такие находки. Эксперт напомнил, что во время Великой Отечественной войны Челябинская область была на передовой оборонной экономики. В регионе производили не только танки и «Катюши», но и различные боеприпасы. Производства располагались повсеместно, например, патронный завод занимал здание Челябинского педагогического института. При транспортировке боеприпасов случались аварии, ящики со снарядами рассыпались.

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