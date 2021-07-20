В Челябинской области начался сезон грибов

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20 июля 2021, 08:59 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Пользователи социальных сетей рассказали, в каких местах можно насобирать не одно ведерко.

На Южном Урале настала грибная пора: жители региона уже собирают подберезовики, подосиновики, маслята и белые, об этом пишет издание «Южноуральская панорама». Грибные места, о которых сообщат пользователи социальных сетей, расположены близ Аргаяша, Увильдов, Тайгинки, Кунашака, Кыштыма. Челябинцы находят дары леса и в городском бору.

Собрать грибной урожай можно не во всех районах Челябинской области — сказалась жаркая и сухая погода. Однако южноуральцы не расстраиваются и охотно собирают землянику.

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