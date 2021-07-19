В Госдуму от партии «Родина» выдвигаются бывшие уголовники и неонацисты

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19 июля 2021, 21:47

Андрей Шпиленко, зарегистрированный кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Родина», оказался ранее судимым по «экономической» статье.

На сайте «Госдума-2021» появилась информация о кандидате в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Родина» Андрее Шпиленко, который баллотируется от 213 округа в городе Санкт-Петербурге. Сообщается, что 45-летний директор Ассоциация развития кластеров и технопарков России имеет погашенную в 2005 году судимость по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Примечательно, что выступая на прошлой неделе в эфире радио «Комсомольская правда», Андрей Шпиленко рассказывал об экономической составляющей бюджета РФ и давал советы по развитию малого и среднего бизнеса в России.

Ранее стало известно, что другой кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Родина» в Санкт-Петербурге Федор Бирюков более известен под сценическим псевдонимом Федор Волков, был фронтменом группы «Террор» и исполнял запрещенные к прослушиванию в РФ песни экстремистского содержания «Бритоголовые идут» и «Хоронят скина».

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