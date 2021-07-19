Показала себя настоящую: Яна Чурикова без прикрас

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2021, 19:05 Анастасия Иванова

Взято из Instagram @yana_chu

Когда звезды показывают себя без укладки, макияжа и вычурного образа на них нередко обрушивается шквал критики со стороны публики. Например, зачем эта излишняя открытость, вы же артисты? Ну типа звезда должна быть звездой.

В ответ на стереотипные придирки Яна Чурикова выложила пост в инстаграм, где предстала без макияжа после массажа лица. «Это видео без фильтров посвящается тем, кто считает, что женщина без мейкапа ходить не должна. Навеяно комментариями, конечно. Женщина, на мой взгляд, вообще никому ничего не должна. Кроме, пожалуй, себя»,- поделилась своими соображениями на этот счет Чурикова.

Российская телеведущая также добавила: «Да, у меня после сеанса красное лицо, потому что чувствительная кожа. Краснота спадёт, остаётся только отдохнувшая плотная кожа. Да, у меня пигментация, как и у многих рожавших женщин за 42. Я научилась с ней справляться, но совсем она не исчезнет».

Журналистка тем самым заявила, что совершенно не стесняется себя и рекомендует не стесняться и остальным женщинам.

В ответ Яна получила массу признательных комментариев и восхищения.

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