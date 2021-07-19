В Челябинске появится памятник губернатору Сумину

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19 июля 2021, 18:59 Анна Семенова

Петр Сумин пользовался большим уважением среди южноуральцев. Фото Вячеслава Шишкоедова из архива "Южноуральской панорамы

Его установят на территории краеведческого музея

Петра Сумина южноуральцы считают самым народным губернатором и всегда отзываются о нем с теплотой. Чтобы увековечить память о политике, в центре Челябинска, на территории краеведческого музея, появится его бюст.

Установку мемориала одобрили депутаты гордумы. Изготовлен он будет из бронзы, высота составит 1,3 метра плюс гранитный постамент высотой 1,8 метра.

Руководство музея ждет информацию по доставке бюста и срокам монтажа, все подготовительные работы на площадке уже выполнены.

Кстати, здание музея было построено по инициативе и при поддержке Сумина, о чем свидетельствует табличка на стене. А 7 июля в Краеведческом в честь 75-летнего юбилея со дня рождения Петра Ивановича была открыта выставка Анатолия Колющенко, сотрудника музея, работавшего ранее фотографом в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, Петр Сумин руководил Челябинской областью с 1996 по 2010 годы. В 2011 году его не стало.

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