Шойгу может поехать в Украину через Крым, взяв с собой всех своих

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19 июля 2021, 17:51 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

И заглушив танки перед зданием службы безопасности Украины в Мариуполе министр крикнет в пустое здание: «Звали? Чи шо?»



В мариупольском СБУ выписали повестку министру обороны РФ Сергею ШОЙГУ и российскому бизнесмену Константину МАЛАФЕЕВУ с требованием явиться для дачи показаний. Украинцы намерены допросить их по делу организации и финансирования «незаконных вооруженных формирований на территории Украины».



А не страшно, что ШОЙГУ явится? И не в Украину, а на Украину и не допрашиваться, а допрашивать.



И не украинская ли пословица, что «Не буди Лихо, пока оно тихо»?

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