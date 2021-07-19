В 2022 году пенсионеры в России могут стать еще беднее

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19 июля 2021, 17:15 Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

Нарастающая инфляция снижает покупательную способность пенсий. И если не изменить закон, пенсионеры в 2022 году станут еще беднее.



Пенсионный возраст повысили в 2018 году. В то же время в законопроект была внесена поправка о замораживании до 1 января 2025 года обычного порядка индексации пенсий, согласно которому пенсии неработающим пенсионерам должны ежегодно с 1 февраля индексироваться в зависимости от уровня инфляции в предыдущем году. При этом в случае, если доходы Пенсионного фонда окажутся выше запланированных, с 1 апреля каждого года возможна ещё одна индексация.



Теперь же - с 2019-го по 2024 годы - прежние правила утратили свою силу: пенсии в течение этих пяти лет ежегодно не индексируются, а «корректируются» в соответствии с особым порядком - в 2019-м году на 7,06%, в 2020-м на 6,6%, в 2021-м на 6,3%, в 2022-м на 5,9%, в 2023-м на 5,6%, и в 2024-м - на 5,5%. В правительстве утверждали, что рост пенсий (на 43% в номинальном исчислении за 5 лет) будет опережать рост цен, и благосостояние нынешних неработающих пенсионеров вырастет - на это и отправится огромные средства, сэкономленные за счет того, что россияне будут работать дольше.



Инфляция в 2018-м году составила 4,3%, в 2019-м - 3%. Пенсии у неработающих не обесценивались, их реальная покупательная способность как минимум не падала. Зато в июне 2021 года инфляция подскочила до 6,5% к июню прошлого года. По оценкам некоторых экспертов, июльская вообще окажется на уровне 6,9% в годовом выражении.



Пенсионеры могут купить на положенные им выплаты всё меньше, и январская «корректировка» на 6,3% не помогла. С 1 января 2022 года пенсии должны вырасти номинально только на 5,9%. Это говорит о том, что реального роста и даже сохранения наполнения пенсий на нынешнем уровне можно уже не ждать.



Если власти хотят выполнять данные прежде пожилым россиянам обещания, то осенью им необходимо вносить изменения в закон о повышении пенсионного возраста и увеличивать с 1 января 2022 года пенсии хотя бы ещё на несколько десятых процента. И закладывать на это средства в бюджет на 2022-24 годы.



Может показаться абсурдом, но с точки зрения официальных цифр бедность среди наших пенсионеров просто невозможна, поскольку уровень бедности в России - это прожиточный минимум пенсионера. И если у какого-то неработающего пенсионера начисленная пенсия вместе с разными доплатами ниже регионального прожиточного минимума, ему до этого уровня будут доплачивать из бюджета. На следующий год по России в целом правительство установило его в размере 10 277 рублей в месяц. Это всего на 2,5% больше, чем в этом году. То есть при росте инфляции за этот год фактически запланирован не рост, а снижение уровня жизни пенсионеров. А региональные минимумы в 55 регионах из 85 в 2021 году были ниже федерального, самый низкий из них в Адыгее - 8 540 рублей в месяц.







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