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Все еще играет: МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой

, 16:56

Все еще играет: МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой
Взято из интернета

Ольга дебютировала на сцене МХАТа еще в прошлом месяце. Бузова была счастлива попробовать себя в новом деле - актрисы театра. За выступление телеведущей выплатили определенную сумму. Общественность недовольна появлением экс-ведущей реалити-шоу во МХАТе.

Многие обрушились с недовольными комментариями в адрес Эдуарда Боякова, говоря, что так худрук запятнал честь уважаемого театра. Ольгу давно называют бездарной певицей и бесталанной актрисой. От сарказма не удержался даже Никита Михалков: «Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?»

Однако спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграла Бузова, показал хорошие кассовые сборы. Недавно стало известно, что МХАТ продлил контракт с певицей, и она вновь сыграет певицу-шпионку Беллу Шанталь.

Бояков игнорирует нападки коллег. Руководитель МХАТа признается, что одиозная личность Ольги помогла им получить необходимую шумиху. По его словам, артистка удачно вписалась и в характер своего персонажа.

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