Священник Латвийской Православной Церкви: Пишите хоть в ООН

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19 июля 2021, 15:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Почему я решила написать эту статью и почему долго молчала? Видимо, надеялась на лучшее, слушала, что мне внушали: мол, не стоит выносить «на люди» то, что слышала… Это «подорвет» авторитет священнослужителей. Молчи, терпи…



Но наступил момент, когда чаша терпения переполнилась и нет больше сил молчать! Я говорю об неэтичном поведении некоторых священнослужителей Латвийской Православной Церкви.



Я самый обычный человек: живу, работаю, воспитываю троих детей… Я – православная, хожу на исповедь и принимаю причастие. Беседую с батюшками… Путешествую по монастырям, но главное – на себе испытала Чудо по воле Божьей.



И речь сейчас пойдет не о Вере, а об неэтичном поведение некоторых священнослужителей, которые призваны исполнять заповеди Иисуса Христа. Одна из них – любовь!



Была суббота, 17 июля этого года, я, как обычно, отправилась в церковь на вечернюю службу. Церковь во имя Преображения Господня в Риге. Буквально, три дня назад скончался актер, музыкант Петр Николаевич Мамонов… Да, именно тот, кто сыграл отца Анатолия в фильме «Остров»… Тот, чей уход шокировал миллионы людей. Я просто хотела помолится за упокой его души. Да, так хотела моя душа.



Я зашла в церковь, службы еще не началась… Подошла к сотруднице, которая продает свечи и принимает, как говорят, «записки» и спросила о том, могу ли я заказать молебен на среду (21 июля), а также желаю купить церковные свечи. Молебен заказать, увы, не удалось. Почему? А в действующем данном храме службы совершаются не каждый день. Бывает, видимо… Пока мне работница церкви об этом говорила, то в голове пульсировала мысль: «Как? Я же тут три недели обратно заказала сорокоуст!»



Что такое сорокоуст?



Ежедневное молитвенное поминовение в течении сорока дней в Русской православной церкви. Сорок литургий подряд.



Разумеется, я задала вопрос о «своем сорокоусте» работнице храма…



Привожу наш разговор.



- Извините, но я заказала сорокоуст три недели назад…



- Вы у меня ничего не заказывали. Другая тут была. И что? Ваш сорокоуст будет идти 3,5 месяца.



- Как 3,5 месяца?



- А просто. Сорок литургий. И кто вам сказал, что каждый день будут читать?



- Но это же ежедневное молитвенное поминовение…



- Кто это сказал? Я ничего не знаю! Вы у меня не заказывали! Идите… мне некогда с вами говорить!



- Но, когда я заказывала, то можно же было предупредить, что ежедневно это происходить не будет!



- И что? Как идет, то так идет. Мне некогда. Идите…



- Я бы хотела купить свечи…



- Вы не хотите покупать свечи! Вы вопросы задаете!



Церковные свечи я купила… Крик и недовольство, грубость и «посыл» в отношении меня я выслушала. Решила дождаться священнослужителя. Дождалась…



Наш диалог.



- Добрый день. Я бы хотела узнать насчет сорокоуста. Заказала три недели обратно, а сейчас выясняется, что сорокоуст будет «длиться» 3,5 месяца. Как такое возможно? Более того, ваша сотрудница, объясняя, если так можно сказать, просто кричала и грубила…



- У нас службы не каждый день. И сорокоуст – сорок литургий…



- Так они проходят же ежедневно… Или я не все правильно поняла?



- Что вы хотите? Я объяснил – сорок литургий…



- Я хотела бы понять. Если человек заказывает сорокоуст, то он в надежде, что за него ежедневно будут молиться…



- Я объяснил…



- Простите, но почему ваша сотрудница кричит, грубит, когда ей задают вопросы?



- И, что вы так волнуетесь! Ну грубит и что? Не обращайте внимания! Что я могу сделать? Подойти и сказать: «Люди, не грубите?»



- Как минимум, да!



- Я ничего говорить не буду. Я «приходящий». Тут есть свой староста…



- Простите, но вы проводите тут службы: три недели назад я проходила у вас исповедь… Хорошо, а как можно поговорить со старостой?



- А что с ним говорить? Его нет!



- Но, это же неэтично так грубить, кричать на весь храм… Я хожу уже сюда более двух месяцев и видела подобное с другими людьми… именно от этой сотрудницы. Я думаю, что стоит об этом рассказать, чтобы люди знали.



- Да пишите хоть в ООН. Наш староста – правая рука Владыки! И что вы хотите добиться?



В процессе разговора к нам подошел мой муж и коллега-журналист из Дании… Если мой супруг понимает реальность православия в Латвии, то Свен, простите, «выпучил» глаза, открыл рот и хватал им воздух… Потом долго у меня выспрашивал, а почему батюшка «посылал» меня в ООН, и в доле ли староста Владыки с этим приходом…





Латвийская Православная Церковь – особая организация в стране: она не принимает, как, например, в России, участие в жизни русскоязычных, комментарии практически не дает – «не царское» дело челяди отвечать, имеет только одну паломническую фирму, с которой «налажены» деловые отношения… Жалобы прихожан, которые адресованы Владыке, проходят практически незамеченные… Я изучала серьезно эти вопросы и, поверьте, знаю ой как много…



Итак, что же с моим сорокоустом?



Я решила уточнить этот момент: позвонила в Москву, в храм Матроны Покровского монастыря, написала в пресс-службу Эстонской Православной Церкви и получила ответ, что «это ежедневная молитвенное поминовение в течении сорока дней».



Получается, что в Латвийской Православной Церкви свои правила? Я уже это замечала! Например, свидетели на венчании могут быть католики, а не православные, а невенчанный брак – нормой! Да, с таким я сталкивалась в Латвии…



Это не первый случай, когда я присутствовала при скандалах, криках, оскорблениях некоторых священников людей…



Один случай, который я запомню на все жизнь.



Есть в Риге храм Святой Троицы… Там некогда служил отец Андрей, который сейчас «мигрировал» в храм Казанской Божией Матери в Юрмалу. Моя родственница очень хотела побеседовать со священнослужителем и сотрудница храма предложила поговорить с отцом Андреем… Могу сказать, что проблема была у родственницы духовная, но серьезная: она вышла замуж во второй раз, венчалась, очень предана супругу, но у него это тоже второй брак… Нет, никто никого не уводил из семьи, они встретились тогда, когда юридические документы о разводе имели. Стоит сказать, что люди они в возрасте (ей к 50-ти, а мужу к 60-ти), оба состоявшиеся, со своим «багажом»… Но случилась обычная житейская ситуация: бывшая супруга, они развелись восемь лет назад, стала вдруг позванивать мужу родственницы и открыто просила его вернуться… Когда ничего не получилось, то начались различные ухищрения: ночные звонки, угрозы на тему «а схожу к бабке и все потеряете!», звонки на работу и т.д… Согласитесь, это нервирует. Спокойные разговоры с бывшей женой как-то не происходили… Просто невозможно! Юрист советовал обратиться в полиции после одного случая… Моя родственница решила поговорить с батюшкой: спросить, какие молитвы помогут, может, пост «подержать», исповедь, причастие, а может съездить в монастырь? Помощь пришла просить…



Я присутствовала при этом разговоре…



- Батюшка, я в венчаном браке, но это не первый брак у нас с мужем…



- Что… дезертировал ваш муж от первой жены!



(Я наблюдала за разговором и мимикой батюшки… Этот вопрос был задан с сарказмом… Сама беседа длилась секунд 20…)



- Почему вы так говорите. Вы же не знаете супруга и проблемы, с которой я пришла…



- Да я знаю!!! Я таких видел и перевидел…



При этом батюшка вскочил и стал кричать на всю церковь!!! Прихожане стали выходить из храма, а служащие… просто опустили голову…



Моей родственницы было больно, но она терпела этот крик… Почему больно? Ее муж прошел войну в Афганистане и один из немногих, кто выжил и вывел своих солдат из-за засады… Ее муж 30 лет работал пилотом и отвечал за жизни сотни людей: сажал горящий самолет, летал на Севере в метель и пургу… Как же можно так-то говорить? Это просто БЕЗБОЖНО!



Отец Андрей в итоге извинился перед родственницей, но осадок остался…



Я поняла, что если священнослужитель не знает, что ответить или «неудобные» вопросы, то идет «сицилианская» защита – защита нападением: мол, я же батюшка, а ты молчи, терпи и опусти глава в пол! Почему нельзя просто выслушать… Почему надо давить, унижать?



Речь сейчас идет не о ВЕРЕ БОГУ, а неэтичном поведении людей. Речь о том, что обмануто доверие… Речь о том, что главная заповедь Иисуса – возлюби ближнего… отсутствует.



Нет, моя вера Богу осталась при мне. Это мое личное, оно со мной генетически… Я поняла, что не стоит раскрывать душу даже в Храме, если тебе не посчастливилось встретить доброго, тонкого, образованного священника… А то можешь услышать, что «староста – правая рука Владыки» и сиди смирно!



Что для меня духовность?



Это мой отец, ветеран ВОВ, мой дед, который дожил до 97 лет: вставал и ложился с молитвой… Наша с супругом покровительница - Ксения Петербургская… Молитва Иисусу, святые Зосима и Савватий… Священники, которые в годы ВОВ спасали детей из лагеря Саласпилс… Духовность… фильм «Остров», фильм «Поп»… Кстати, как ни старалась дама из рижской церкви испортить мне настроение, я помолилась о Петре Николаевиче Мамонове… Царствие Небесное…



Мир вам, люди!



Продолжение следует…

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