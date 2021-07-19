Философ Николай Бердяев: Мир тебе, одиноко идущий

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19 июля 2021, 15:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Философ Николай Бердяев назвал Русь "бродячей", а русских людей – "странниками, ищущими правды Божьей".



Cтранничество для русского человека — это особый образ жизни: дом странника – вечная дорога и духовный поиск, семья – весь мир, защита – Иисусова молитва. Время не ограничивает его действий в пространстве и не навязывает правил, установленных людьми, а нелёгкий путь не пугает трагизмом одиночества. «Странник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему не прикрепляется… ищет правды Божьей,… устремлён вдаль,… не имеет своего пребывающего града, устремлён к граду Грядущему», - писал Бердяев.



Одно поколение странников сменяется другим: от библейских времён до XXI века тянется их путь к Отцу Небесному.



Странники и странницы, калики перехожие и богомольцы… Кто знает, сколько их было на дорогах мира?! Об «очарованном страннике» ушедшего XX столетия – Александре Канышеве, совершившем на коленях крестный ход из Дивеевского монастыря в Троице-Сергиеву лавру, – моё повествование.



"Странный" человек



Вдоль заснеженной дороги проплывают в белёсом тумане деревенские дома и бесконечные дощатые заборы, заброшенные сады и старые погосты с покосившимися крестами, а по краю дорожного полотна ползёт на разбитых в кровь коленях бородатый человек. На груди его – иконочка Богородицы. Одной рукой упорно толкает он перед собой небольшую тележку, наполненную нехитрыми пожитками, другой опирается на большой деревянный посох. С передней стороны тележки — Распятие и образ Господа Вседержителя.



Всё ползёт и ползёт "странный" человек, проламывая Иисусовой молитвой отвесную стену из колючего снега и ледяного дождя. И слышно только ровное шкрябанье от трущихся об асфальт брезентовых наколенников.



А впереди скитальца бегут нелепые слухи: одни утверждают, что старик повреждён рассудком, другие убеждают, что совершил он убийство и своим «крестным ходом» замаливает тяжкий грех.



И беснуется мир над крестоходцем, изгаляется над «выжившим из ума» стариком, хохочет над «чудачеством», пытается «вразумить» бездомного бродягу… И никто не ведает той Правды, которая сподвигла этого человека на коленях проделать крестный путь из Дивеевского монастыря в Троице-Сергиеву лавру. Никто и предположить не может, что согбенный человек, вызывающий у людей недоуменные взгляды, - молитвенник, слух которого наполнен не гулом и скрежетом дороги, по которой он ползёт, не брошенными в него обидными словами, а молитвами и тонким отдалённым колокольным перезвоном, напоминающим о Вечности. И, находясь под защитой Богородицы, не страшны этому страннику-богомольцу ни дикие звери, ни голод, ни лютый мороз… Спокойно расчистит лопатой место от снега, поставит палатку, разведёт костёр и, с молитвой вкусив немного пищи, открывает Евангелие… Читает главу за главой, много раз ранее перечитанные, и вдруг – те слова, смысл которых не понимал, открываются его сердцу. Утром, помолившись, — снова на колени!



Так, за девять с половиной месяцев, преодолел странник-богомолец 400 с лишним километров, дойдя до Троице-Сергиевой лавры!



И как тут не вспомнить слова свт. Игнатия (Брянчанинова): «Где вера - там нет ни печали, ни страха, там мужество и твёрдость, ничем неодолимая»...



Духовное преображение



Недоступен Творец нашему разуму, но открыт – сердцу! Ум привязывает человека к земным ценностям, к социальным правилам и законам, и лишь только бескорыстное сердце способно познать Бога.



До своего духовного преображения Александр Канышев был самым обычным человеком, работал строителем. Последовав же призыву Богородицы, явившейся ему во время строительства церкви в Ставропольском крае, Александр принял крещение и стал пономарём в церкви, а позднее – богомольцем-странником.



Когда режиссёру Вячеславу Орехову рассказали о крестоходце, который «выполняет послушание от Самой Богородицы», тот решил снять фильм «Очарованный странник», проведя аналогию между нашим современником и героем повести Николая Лескова.



Обратившись к образу «вечного странника», режиссёр постарался показать сущностные «духовные скрепы» православного человека, которые у многих людей в конце 90-х, после распада СССР, стали расшатываться, ибо христианство буквально было «вывернуто наизнанку»: мораль и нравственность, семья, образование, любовь… – всё приобрело «новое толкование». Спасение мира осталось в одном – в Православной вере, твёрдо защищающей Божии заповеди и не идущей на компромиссы с нравственными подменами. И именно в образе Александра Канышева, молящегося за русских людей, отчаявшихся и растерявшихся перед испытаниями, Орехов и увидел ту самую «духовную силу», которая испокон веков не даёт «погибнуть безумному миру».



Покров Пресвятой Богородицы



Наша жизнь – это лишь путь к Небесному Отцу, ибо на земле мы – «странники, ищущие Божию правду». В странничестве всегда сплетались самые разные мотивы и человеческие судьбы. Но если в ряде европейских держав странствование понимается как проявление «отсутствия чёткой ориентации», ведущей к проблемам, то в судьбе русского человека странничество связано с жизненным выбором, который ведёт к духовному перерождению.



Составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль понятие «странничество» связывает, например, со старославянским словом «странствовати» - «страдать, болеть, немочь» и со словом «странничать» - «чудить, отличаться от людей странностями…» Да, пожалуй, только «странный» для нашего железобетонного времени человек может болеть душой и страдать за греховный мир. Не каждый решится, отказавшись от тепла родного дома и комфортной жизни, на коленях ползти к «Грядущему граду», отмаливая своими неимоверными физическими страданиями грехи людей. Александр Канышев – смог! И уверенность в том, что Сама Богородица вела его по намеченному пути, наполнила жизнь этого странника глубоким духовным смыслом – желанием вернуть заблудившихся к вере.



Благодати исполнены кущи,



Пруд, заросший туманом, кадит.



Мир тебе, одиноко идущий,



И тому, кто тебя приютит…



И заставляет песня иеромонаха Романа (Матюшина) волноваться и глядеть в небо – там наш Дом, там ждёт усталого путника Отец Небесный.



В январе 2012 года Александр Канышев закончил своё земное странствование, и Пресвятая Богородица накрыла Очарованного странника, выполнившего Её послушание, Своим платом: крестоходца похоронили в ограде подмосковного храма «Покрова Пресвятой Богородицы»…

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