20 идей по развитию страны от Дмитрия Давыдова

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2021, 14:54

Фото из открытых источников

Предприниматель изучил государствен-ное устройство передовых стран, чтобы улучшить жизнь в стране.



Идеи, как улучшить жизнь в нашей стране, у граждан рождаются нередко. Но даже если идея очень хороша, чтобы воплотить свой замысел в жизнь нужно приложить недюжинные усилия, подкрепить аргументами, привести примеры. Не каждый может пройти этот путь, но все же нашелся активист – предприниматель Дмитрий Давыдов. Сегодня речь пойдет о его сайте 20idei.ru. В 2016 году автор аккумулировал все свои знания государственного устройства разных стран в 20 идей и опубликовал их.



Для вдохновения Давыдов использовал уже готовые решения в Сингапуре, ОАЭ и других странах, переделывая их под наш российский лад. «Красной линией» по всем предложениям новатора проходит мысль, что все могут быть не просто довольны результатом их исполнения, а очень довольны. Изюминка идей — их продуманность, чтобы выиграли все.



Идеи предпринимателя вызвали широкий резонанс в СМИ. Некоторые связывают новый виток интереса к ним с предстоящими выборами, но это не так. Давыдов убеждает, что он никак не связан с российским политическим истеблишментом, ни с политиками других стран. Он подчеркивает, что никаких политических амбиций у него нет. В своей задумке он абсолютно один, а обращение к аудитории от множественного числа («мы», «наши») автор использует исключительно из этических соображений и для соблюдения научно-публицистического стиля. Вся концепция идей создана так, чтобы специально не задевать ни один класс, ни одну политическую партию. Более того, сам создатель не является гражданином России и не проживает здесь. Любовь к нашей стране – это дань предкам, так как корни Давыдова здесь, это его историческая родина. Его прадед и другие родственники воевали и отдали жизни в Великой Отечественной войне.



Пять лет назад Дмитрий обратился со своими предложениями в Администрацию Президента, профильные Министерства, Мэрию Москвы. Прошла широкая реклама в СМИ. Но, несмотря на очевидную пользу от его предложений, к сожалению, власть оставила без должного внимания. Государственные органы поблагодарили за идеи и... на этом все затихло. Перепробовав постучать во все двери, Дмитрий уехал из страны. Вернуться к светлой идее его заставил 2020 год. Многое изменилось: пандемия практически растоптала экономики всех стран, в том числе и нашу. Чтобы вернуть все, а еще лучше выйти на новый уровень, именно сейчас государству стоит обратить внимание на таких активистов как Давыдов.



Среди идей Давыдова важное место отводится экологической проблематике. В ведущих странах мира именно эта тема занимает одно из главных мест. Что касается нашей страны, то Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе последней прямой линии очень четко заявил, что экология должна быть одним из главных приоритетов. Экологическая тема разделяется на несколько основных составляющих, включая переработку мусора. Наши города окружены огромными мусорными свалками. Мы очень сильно отстали, но здесь у нас есть важное преимущество – можем использовать опыт, накопленный другими странами. Наше население готово к раздельному сбору мусора.



Экологические проблемы во многом можно решить и предотвратить, внедрив современные технологии в проблемные сферы человеческой деятельности. В частности, в обращение с коммунальными отходами.



Сегодня по данным государственной корпорации «Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 40 млрд. тонн неутилизированных отходов, и их количество ежегодно увеличивается более чем на 60 млн. тонн. Переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 млрд. долларов в год. У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всей своей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора.



А для этого нужно предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Они на протяжении первых 10 лет будут выплачивать 1-3% от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты.



А если фактические показатели перерабатывающих предприятий будут отличаться от заявленных инвесторами, то компания может быть оштрафована на крупную сумму.



Как уже отмечалось, мы можем использовать опыт и проверенные технологии западных стран, не повторяя их ошибок. Известно, что современные мусоросжигательные заводы являются небольшими электростанциями. В Германии действует более ста установок, рассчитанных на утилизацию более 18 млн тонн мусора, которые производят электричество и тепловую энергию. При этом в самой Германии за год собирается 14 млн. тонн отходов. Так что, немцы получают тепло, электричество, и еще деньги от соседних стран, которые «экспортируют» в нее свой мусор.



В шведском городе Линчёпинг на заводе «Йерстадсверкен» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, энергией которых отапливаются и освещаются примерно 90% домовладений. Также шведы получают из отходов биогаз для городского транспорта: 4 тонны мусора сопоставимы с 1 тонной нефти.



Насчет загрязнения мусоросжигательными заводами окружающей среды не стоит беспокоиться: на том же заводе «Йерстадсверкен» пепел составляет 15% от начального веса отходов. После этого его сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки просеивают, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном строительстве. И только 1% остается и хранится на мусорных свалках.



Дым на 99,9% состоит из нетоксичного углекислого газа и воды, при этом выбросы все равно фильтруют. По подсчетам экологов, завод вносит значительный вклад в улучшение состояния естественной среды.



Эксперты поддержали идею, что должна быть грамотно построенная и четко отработанная система сбора, транспортировки и переработки мусора. И здесь отдельный акцент нужно сделать на то, чтобы начать просвещение прямо с детского возраста. Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи - дети пишут контрольные с задачками на темы: «куда нужно выбрасывать пенопласт» или «как правильно выгуливать собаку». Опыт западных стран в утилизации мусора способен дать ощутимый экономический и социальный результат и российской экономике.



Другая идея - создание в Москве Международного Финансового Центра, который обеспечил бы приток инвестиций в страну.



Несмотря на то, что в глазах международного экспертного сообщества перспективы возникновения в данный момент в России Международного финансового центра выглядят не совсем реалистично, именно сегодня необходимо найти свою уникальную нишу. И такой уникальной нишей могло бы стать обслуживание товарного и связанного с ним фондового транзита по оси Европа-Юго-Восточная Азия, а также финансовое обслуживание трансферта технологий и миграционных потоков.



Создание МФЦ приостановило бы экспансию глобальных МФЦ в соседние с Россией страны и приостановило бы расширение зон их финансового влияния. В этом случае отдельные национальные финансовые рынки будут либо сами трансформироваться в МФЦ, либо будут входить в зону влияния уже существующих глобальных центров, в частности, зону влияния России.



Предпосылки уже есть: приняты анти-инсайдерские законы, упрощены процедуры эмиссии ценных бумаг, создан центральный депозитарий. Задача-минимум – остановка оттока из страны российского и иностранного капиталов, повышение привлекательности для инвесторов. А задача-максимум – стать лучшим МФЦ, в котором инвесторы старались бы разместить свои средства на десятки лет.



Для этого необходимо выполнить ряд условий. Среди них – стабильная валюта, эффективные банковская система и фондовая биржа, диверсификация экономики, привлекательные налоговые условия и другие, связанные не только с финансами, но и с правовой средой, судебной системой, общественной безопасностью, экологией.



Для привлечения компаний в МФЦ Москвы есть предложение создать на его территории режим свободы и льготного благоприятствования для финансовых организаций, их акционеров и сотрудников, который будет включать в себя возможность выбора и применения иностранной юрисдикции. Появление в России самостоятельного финансового центра международного масштаба станет одним из важнейших признаков конкурентоспособности её экономики, роста влияния в мире, предоставит реальную возможность развернуть глобальные потоки капитала в сторону России, создаст необходимые предпосылки для ускоренного наращивания инвестиционного потенциала и превращения национальной денежной единицы в одну из мировых резервных валют.



Сейчас наметился дефицит доверия крупного бизнеса к странам Европейского Союза, и Россия обязана использовать в свою пользу этот момент.



Будем надеяться, что если грамотно сформулированная мысль дойдет до властей, то госорганы среагируют, услышат!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости