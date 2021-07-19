После публикации «Аргументов недели» тайна хабаровских самолетов L-410 была раскрыта

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2021, 13:39

В понедельник, 19 июля, в хабаровском аэропорту имени Г.И. Невельского случилось спешная приемка двух новых самолетов L-410, которые перегнали в Хабаровск с Уральского завода гражданской авиации больше недели назад.

- Приехали камеры, Дегтярев (врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - прим. ред.) и сняли сюжеты про новые самолеты. Завтра смотрите по всем новостям, - прокомментировали увиденное работники аэропорта.

Напомним, ранее всем причастным к данному процессу запретили рассказывать о приобретении двух новых ВС, причем делалось это «под роспись». Об этом первыми сообщили "Аргументы недели". Сегодня же стало ясно, почему такое положительное событие было окутано завесой тайны: новые самолеты должен был принять лично врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.



- До выборов два месяца, а каких-то реальных дел у врио и его команды нет. Даже наоборот: негативная повестка никуда не делась, поэтому такой хороший повод, как новые самолеты, судя по всему, решили «придержать» и рассказать об этом поближе к сентябрю, но информация просочилась в СМИ, и чтобы повод не утек сквозь пальцы, как песок, решили «выдавать» сейчас, - рассказал политолог Барат Хуциев.



Стоит отметить, что сразу после съемки Дегтярева на фоне новых самолетов воздушные суда с бортовыми номерами RA-67082 и RA-67083 вышли на линию.

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