Мультфильмы для взрослых, изменившие индустрию развлечений

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19 июля 2021, 13:41 Кирилл Красильников

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21 июня увидел свет новый сезон мультсериала для взрослых «Рик и Морти», премьера просто взорвала сферу развлечений, и любители мультфильмов для взрослых прильнули к экранам. В данной индустрии было много мультсериалов, перевернувших тренды и изменивших восприятие мультфильмов, самое время узнать, что же это за мультфильмы.



«Гриффины»



В 1999 году состоялась премьера данного мультсериала. В основе сюжета лежит быт типичной американской семьи. Сет Макфарлейн - создатель мультсерила, вдохновлялся «Симпсонами» за что до сих пор критикуется публикой, однако «Гриффины» - это не просто калька с «Симпсонов», мультсериал является прокаченной версией. «Гриффины» гораздо жёстче, с точки зрения юмора, более циничные, грубые и взрослые. Главной изюминкой данного мультсериала является множество ярких и запоминающихся персонажей, каждый из них по-своему уникален и запоминается зрителю. Юмор в «Грифиннах» - это отдельный вид искусства, большинство шуток в мультсериале на достаточно щекотливые темы, например, религия и политика. «Гриффины» уже вошли в золотую коллекцию взрослых мультсериалов и, несмотря на это, выпускаются по сей день.





«Южный парк»



Творение Трея Паркера и Мэтта Стоуна увидело свет в 1997 году и сразу же взбудоражило телезрителей. «Южный Парк» стал глотком свежего воздуха для любителей данных мульфильмов. Огромное количество шуток на любые темы, никаких границ в юморе, невероятный уровень иронии и сарказма, высмеивание всего и вся – все это и есть «Южный парк». В центре сюжета стоит жизнь третьеклассников маленького вымышленного захолустного городка «Южный Парк», который находится на границе с Канадой. Особенностью сериала является отсутствие всяческой цензуры и запредельное количество чёрного юмора. В «Южном Парке» высмеивается все происходящее в Америке и мире, знаменитости, политики, абсолютно все. На сериал не раз подавали судебные иски, а некоторые серии вообще запрещены в отдельных странах, в этом и есть его главное очарование.





«Симпсоны»

Пожалуй этот мультсериал известнее почти всем, одно название говорит само за себя. «Симпсоны» не нуждаются в представлении и уже стали настоящей классикой на сцене мультсериалов для взрослых.

Мультсериал о желтом семействе радует телезрителей уже 32 года, это больше, чем любой из вышеперечисленных сериалов. В «Симпсонах» раскатывается о жизни семьи с одноимённой фамилией. Сериал смеётся над клише и стереотипами и высмеивает стиль жизни среднестатистических американцев. «Симпсоны» являются первопроходцем на поприще взрослых мультсериалов, поэтому и имеют такую бешеную популярность по сей день и многомиллионную армию фанатов.



Подобные мультсериалы действительно изменили отношение общества к индустрии. Авторы дали потребителям понять, что мультсериалы существуют не только для детей, но и для взрослых.

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