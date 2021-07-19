На Южном Урале дети помогли слепому мужчине дойти до дома во время ливня

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19 июля 2021, 13:25 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Источник — vk.com/chel_kop

О добром поступке рассказали пользователи социальных сетей.

18 июля сильный дождь прошел не только в Челябинске, но и Копейске. Ливень застиг некоторых горожан на улице, в том числе и пожилого незрячего копейчанина. Дедушке помогли дети, проходившие мимо, они довели пенсионера до дома, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Этой историей в одной из социальных сетей поделилась жительница Копейска, ставшая свидетелем случая. Женщина поблагодарила родителей этих детей. По ее мнению, они воспитали отзывчивых сыновей.

Добавим, что на этой неделе в Челябинской области ожидаются дожди и грозы.

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