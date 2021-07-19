В Москве в настоящее время ведутся работы по реконструкции 56 зданий поликлиник

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19 июля 2021, 13:02

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичном районе Западное Дегунино после комплексной реконструкции открылось здание филиала №5 консультативно-диагностического центра №6. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации городской программы комплексной реконструкции поликлиник.



«Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела - новая поликлиника. Старое, убогое здание сделано очень неплохо, хотя тщательная кропотливая работа труднее, наверное, чем заново построить. У нас таких возможностей нет. <...> Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем», - сказал Сергей Собянин в ходе осмотра итогов комплексной реконструкции.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что в этот же день после завершения реконструкции был открыт филиал №3 городской поликлиники (ГП) №12 в Останкинском районе. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции. Также в видеоконференции приняли участие сотрудники еще двух реконструированных поликлиник: филиал №1 ГП №52 и филиал №2 ГП №195.



Как отмечается, в ходе работ здание филиала №5 консультативно-диагностического центра №6 было практически полностью перестроено: обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. По окончании реконструкции в поликлинике установлено свыше 3,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования, мебели и расходных материалов.



Рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции.



Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, маммография.



Кроме того, в поликлинике будет работать аптечный пункт. Прилегающая территория также благоустроена и озеленена.



Сообщается, что в 2020-2021 гг. Комплекс городского хозяйства города Москвы завершил реконструкцию 19 зданий поликлиник общей площадью свыше 50 тыс. кв.м. Ведутся работы по реконструкции ещё 56 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 250 тыс. кв.м, которые планируется завершить в конце 2021 г. – начале 2022 г.





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