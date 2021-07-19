Минздрав Крыма: Стабилизации ситуации с COVID-19 на полуострове удастся добиться благодаря контролю и вакцинации

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19 июля 2021, 13:24 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стабилизации ситуации с COVID-19 на Крымском полуострове будут способствовать прививки граждан и более жесткий контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических норм. Такое заявление сделал Антон Лясковский, замминистра здравоохранения Крыма.

По его словам, в последние дни ситуацию с распространением коронавируса более жестко контролируют разные контролирующие органы и муниципальные администрации. В республике наблюдаются рейды, жителей штрафуют. Лясковский выразил надежду, что это благоприятно скажется на ситуации.

Кроме того, он подчеркнул, что жители Крыма активно прививаются от коронавируса. Лясковский отметил, что в настоящее время на полуострове тенденция к снижению заболеваемости отсутствует. Он добавил, что в последние дни в регионе обнаруживают около 400 носителей COVID-19 в сутки, люди игнорируют масочный режим в общественном транспорте и правила социального дистанцирования.

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