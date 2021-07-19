Андрей Бочкарев: В Москве по программе реновации проектируется и строится более 300 домов

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19 июля 2021, 12:01

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящее время в Москве по программе реновации жилфонда проектируется и строится свыше 300 домов.



«В настоящее время в строительстве и проектировании находится 305 домов по программе реновации суммарной площадью 5,3 млн кв. м», - отметил Андрей Бочкарев.



По его словам, 128 новостроек площадью 1,7 млн кв. м построено с начала реализации программы, из них 107 передано под заселение.



«В настоящее время в процессе оформления переселения по программе реновации находятся более 43,5 тыс. жителей 290 домов, порядка 80% из которых уже получили ключи от новых квартир», - рассказал Андрей Бочкарев.



Ранее он сообщал, что в январе-июне 2021 года под заселение по программе реновации был передан 31 дом, а новое жилье получили почти 11 тыс. москвичей.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка миллиона человек.





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