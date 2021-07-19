Представитель «Вездеходов Макарова» Исаев заявил о планах увеличения производства машины «Бурлак» в несколько раз

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19 июля 2021, 12:06

Serguei Fomine/Global Look Press

Российские многоцелевые снегоболотоходы семейства “Бурлак” в ближайшие пару лет будут выпускать в гораздо большем количестве. Этой информацией в беседе с RT поделился Игорь Исаев, представитель компании “Вездеходы Макарова”.

По его словам, производство намерены увеличить в разы. Исаев подчеркнул, что каждый месяц на мощностях предприятия будут производить около тридцати таких транспортных средств, поскольку на машины наблюдается спрос.

Речь идет о вездеходе с колесной формулой 6 Х 6. Исаев отметил, что такая машина может преодолевать водные преграды, болота и снежные заносы на Южном полюсе и в Арктике, в районах, являющихся труднодоступными. Специалист добавил, что “Бурлака” могут задействовать в том числе государственные ведомства, транспортные компании и добывающие корпорации, поскольку вездеход отличается высокой грузоподъемностью, достойной проходимостью и комфортом.

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