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В Государственной Думе выдвинули предложение о выплате пособий за вакцинацию пенсионеров

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В Государственной Думе выдвинули предложение о выплате пособий за вакцинацию пенсионеров
Фото из открытых источников

Как сообщает РТ, депутат Госдумы Василий Власов предложил выделить пособия пенсионерам за вакцинацию от COVID-19.

Чиновник в своем обращении отметил, что региональные власти пытаются стимулировать людей вакцинироваться, однако федеральных указов на этот счет не существует. Поэтому он обратился к законодательному органу со следующей просьбой: «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19». Он объяснил, что это могло бы стать дополнительным стимулом для прохождения процедуры пожилыми гражданами.


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