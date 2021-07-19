В Государственной Думе выдвинули предложение о выплате пособий за вакцинацию пенсионеров

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19 июля 2021, 11:54 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РТ, депутат Госдумы Василий Власов предложил выделить пособия пенсионерам за вакцинацию от COVID-19.



Чиновник в своем обращении отметил, что региональные власти пытаются стимулировать людей вакцинироваться, однако федеральных указов на этот счет не существует. Поэтому он обратился к законодательному органу со следующей просьбой: «В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19». Он объяснил, что это могло бы стать дополнительным стимулом для прохождения процедуры пожилыми гражданами.







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