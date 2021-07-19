О памятнике “Алеша” и не только

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19 июля 2021, 12:34 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

Фото: личный архив

Сегодня редко звучит некогда популярная песня Эдуарда Колмановского и Константина Ваншенкина “Алёша” о памятнике Советскому воину-победителю, установленному в Болгарском городе Пловдив, на холме Бунарджик.

Памятник был поставлен в 1957 году, по инициативе партийных боссов Болгарии, с намерением услужить всемогущему сюзерену тех времён, Советскому Союзу и представляет собой 11,5-метровую железобетонную скульптуру советского солдата.



“Алёша”, как окрестили памятник, стал своеобразной визитной карточкой города. К нему тянулись жители города и гости по любому поводу. У подножия памятника не успевали высохнуть живые цветы.



Как нельзя представить Париж без Эйфелевой башни, Лондон без Тауэр-бридж, Баку без Девичьей башни или Нью-Йорк без Статуи Свободы, так и Пловдив нельзя было представить без “Алёши”.



Следом появилась песня и на долгие годы стала гимном советско-болгарской дружбы, а заодно и города Пловдив. Все совместные мероприятия начинались и заканчивались этой песней.



Кстати, интересна история создания самого памятника и почему к памятнику прикрепилось имя “Алёша”.



Живым прообразом памятника стала реальная личность - советский воин, русский по национальности, Скурлатов Алексей Иванович, физически крепкий, рослый, плечистый, с русым чубом, чистыми синими глазами, отважный воин и весельчак. Вот как о нём вспоминает его однополчанин Юрий Луковский: «В мае сорок пятого, когда праздновали победу, Скурлатов посадил себе на плечи двух болгар и давай с ними выплясывать! При этом, казалось, он ещё и третьего может поднять!»



Алексей служил вместе с болгарином, участником Сопротивления, Методи Витановым. Когда Витанов узнал о намерении в городе поставить памятник русскому солдату, то принес скульптору проекта Василу Радославову фотографию Алексея и рассказал о нём. Скульптор проникся трогательной историей простого солдата и запечатлел его образ на памятнике, соответственно и назвали его Алёшей.

Алексей Скурлатов



17 лет спустя, в 1974 году слесарь, житель села Налобиха Алтайского края Алексей Скурлатов узнал о том, что он является прототипом памятника в Болгарии и что популярная песня, которую сам не раз исполнял, ему посвящена.



Казалось, веками выстраданную дружбу русского и болгарского народа ничто не в силах нарушить. На то были основания: историческая общность, духовная близость, одна вера.



5 веков Болгария томилась под гнётом Османской империи. Приходили и уходили поколения, унося с собой в могилу страстную мечту увидеть Болгарию свободной страной, пока Российский император Александр II не задумался о судьбе болгарского народа. Он, после многолетней, затяжной кампании в русско-турецком противостоянии, решил в 1878 году, несмотря на достигнутое перемирие и принятия турками всех условий выдвинутых российской стороной, в одностороннем порядке продолжить военные действия, чтобы вытеснить турецкие войска из болгарской территории, и упорные кровопролитные бои продолжились до полной победы.



3 марта 1878 года был подписан долгожданный Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей. По этому договору Болгария признавалась независимым государством.



А сколько было пролито русской крови в победоносной войне - история умалчивает. Но судя по описанию многочисленных боёв, с каким трудом продвигались русские воины вглубь Болгарии, немало жён и невест не дождались “своего милого”, никто не подсчитывал осиротевших детей и родителей, в одночасье постаревших, после сообщения о гибели своих сыновей.



Когда мужчина-воин погибает, отстаивая независимость своей Родины, мы понимаем - это его долг. Он обязан встать на защиту своего края, ведь защищает он, в первую очередь, свой очаг, свою семью. Другое дело, когда смерть он встречает на чужбине. Сразу возникает вопрос, а будет ли по достоинству оценена эта жертва?..

Алексей Скурлатов



Во II-ой Мировой войне Болгария, гонимая реваншистскими идеями захвата соседних земель, оказалась в составе гитлеровской коалиции и всякий раз отклоняла предложения советской стороны одуматься, подписать взаимовыгодный договор и вместе бороться с фашизмом. Лишь после того, как стало очевидно, что гитлеровская армия терпит поражения на всех фронтах и дни Гитлера сочтены, болгарская оппозиция, мирно дремавшая все военные годы, проснулась от спячки и “свергла” прогитлеровское правительство, взяла власть в свои руки. А по сути, ворвалась разъярённая толпа в неохраняемое здание правительства и выкинула оттуда чиновников, напуганных скорым вторжением Советской армии. Сама и заполнила освободившиеся места. Но продолжить освобождать Болгарию от немецких захватчиков “милостиво разрешила” советским войскам.



Откроем страницу “Болгария” в Википедии. Посмотрим, как описали болгары освобождение своей страны.



Цитирую отрывок:



“8 сентября 1944 войска Красной армии вступили на территорию Болгарии, и вечером того же дня коммунистическая оппозиция осуществила переворот против правительства, установив правительство Отечественного фронта.”



Это всё. Это всё, что сказано об освобождении. Пересекла Красная армия границу и Болгария стала свободной. Как просто. За подобное изложение любой восьмиклассник точно двойку бы получил.



Прочитав этот текст, моё настырное воображение нарисовало следующую картину. Советские бойцы, оказавшись на территории Болгарии, побросали в кучу автоматы, развернули палатки, разожгли костры, а там шашлыки пошли. Поскольку погода теплая, то разделись, разулись, портянки на деревьях развесили, чтобы просушить и стали наблюдать как “коммунистическая оппозиция осуществляет переворот против правительства, устанавливает правительство Отечественного фронта.”



Спрашивается, а ради чего Красная армия границу-то переходила?

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Но наши тоже, вроде решили подыграть болгарам...



Как нам известно, автором идеи отмечать героизм советских солдат в Европе конкретной наградой считается начальник Главного управления тыла Красной армии Андрей Хрулев. Вот только непонятно, почему он удостоил чести быть отмеченными особой наградой только шесть стран, когда советские войска принимали участие в освобождении 10-ти и в этот список не вошла Болгария.



С одной стороны болгары замалчивают, как мы убедились, роль Красной армии в освобождении своей страны, с другой и наши потакают им, допускают такой промах. Нет медали на груди у тысяч солдат воевавших с немецкими захватчиками на территории Болгарии, принимавших участие в освобождении этой страны, значит и не было освобождения. Да, с болгарской армией Красная армия не сражалась, (разум восторжествовал) но на болгарской территории проходили сотни, тысячи, крупных и мелких, кровопролитных боев с немецкими захватчиками, опять же, за освобождение самой Болгарии.



Подумать только, в этот список не вошла и Румыния, с которой СССР находился в состоянии войны с четырёх утра 22 июня 1941 года и по октябрь 1944 года. Речь идёт о стране, которая с первых минут после вероломного нападения на СССР гитлеровской армии, принялась бомбить советские города, по своей жестокости не уступая немцам. Румыны захватили юг Украины, Крым, добрались до Сталинграда.



А потом, советские войска в той же последовательности гнали их обратно. Вот и получается, наша молодежь толком и не знает, принимала ли участие Румыния во II-ой Мировой войне или отсиделась в рамках своей границы. В этом случае была бы к месту медаль “За победу над Румынией”.



Согласитесь, несопоставимы по своей роли в войне Румыния и Япония, во всяком случае, для СССР. Наши войска, будем откровенны, не успели толком ввязаться в Японскую кампанию, как Япония, получив разрушительные атомные удары, капитулировала. Но медаль "За победу над Японией" имеется.



Я уже не говорю о Дании и Норвегии. Изумленный читатель воскликнет, что наши и Норвегию с Данией освобождали? Да, Советская армия принимала участие в освобождении этих стран. Наши бойцы шли в атаку, проявляли героизм, получали ранения и гибли. А поскольку нет соответствующей награды, то и, участвующие в боях воины, остались без награждений.



Мне возразят, мол были и другие медали, которыми отмечался солдатский подвиг. Согласен, но одно другому не мешает. Освобождал Болгарию, награди медалью “За освобождение Болгарии”, при этом был отважен и смел, награди ещё и медалью “За отвагу”.



Я думаю, вы согласитесь со мной, что "ПОДВИГ СОЛДАТА НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ!"



Ничто нам не мешает сегодня учредить награды, за освобождение Болгарии, Дании, Норвегии ещё и “За победу над Румынией”. Поднять архивы военных лет и вручать уже, к сожалению, в основном, родственникам героев. Отметить подвиг солдата никогда не поздно. Повторюсь, подвиг солдата не имеет срока давности.



В 2003 году посольство России в Армении вручило медаль “За взятие Берлина” Анатолию Зеленцову, который участвовал в штурме Берлина, но был ранен, попал в госпиталь и не получил в своё время награду. Но награда всё же нашла своего героя.



Я бы первую медаль “За освобождение Болгарии” передал семье Алексея Скурлатова, который скончался в 2013 году.



А теперь вернёмся в Болгарию.



В 1989 году Пловдивский городской парламент решил… снести памятник “Алеша”, как монумент не отвечающий духу времени. Представляю недоумение читателя. Да, да, вы правильно поняли, это не опечатка, было принято постановление снести памятник “Алеша”. Это решение, вызвало негативную реакцию и не только среди болгарского населения, посчитали своим долгом выразить своё непонимание представители общественности многих стран. Одним словом, памятник отстояли, пока отстояли.



В Англии перед зданием парламента стоит памятник Оливеру Кромвелю – вождю Английской гражданской войны, которая окончилась поражением короля, и тому отрубили голову. Как бы не нравилось это напоминание о тяжелой участи своего предка королевской семье, но памятник Кромвелю стоит не одно столетие и ни кому не приходит в голову снести его.

Памятник Оливеру Кромвелю в Англии



Памятник советскому воину в Германии, в Трептов-парке широко известен, но то, что и в Западном Берлине есть Мемориал павшим советским воинам, не многие знают. Он установлен сразу после победы над фашистской Германией. И даже в самые сложные годы, в период, так называемой, холодной войны, когда глобальное идеологическое противостояние между социалистическим и капиталистическим блоками достигло своего апогея, ни одному жителю Западного Берлина не пришло в голову отыграться на памятнике.

Мемориал в Западном Берлине



А в прошлом году в, казалось бы, братской Болгарии, вандалы облили красной краской памятник "Алеша" и на основании монумента большими красными буквами написали "Мы не забыли" и "Не простим".



Спросить бы их, что они не забыли. Пролитую русскую кровь за освобождение Болгарии от 500-летнего турецкого ига? Или заискивание своего правительства перед фашистской Германией с намерением выторговать лакомый кусочек соседней земли?



Повторюсь, памятник на этот раз удалось отстоять, но он обречён. Как и любое строение, памятник нуждается в постоянном уходе, которого он не получает. По информации из той же Википедии, в последний раз памятник был осмотрен 15 лет тому назад, во что мне верится с трудом, и вот почему.



Примерно в эти же годы, я должен был из столицы Болгарии, Софии добраться до южного болгарского города Созополь. Решил поехать на автобусе и на сутки остановиться в Пловдиве, там посетить своего старого институтского товарища Венцеслава Стоянова.



Нет нужды рассказывать какой жаркой была встреча, но Венци я застал врасплох, именно в эти дни в его бизнес компании возникли сложности, которые надо было срочно решать. И я, чтобы не занимать рабочее время Венци, решил самостоятельно, подняться к памятнику “Алёша”, который виден с любой точки города. Уже присмотрел цветочный магазин. Но Венци, услышав моё предложение, только поморщился и сказал:



- Оставь эту идею, к памятнику не ходит транспорт.



- Я такси возьму, - не привыкший легко сдаваться, ответил я.



- Таксисты не поедут, дорога к памятнику находится в ужасном состоянии.



- Тогда я пешком отправлюсь, здесь километра четыре не больше.



- Видишь ли, дело в том, - начал мямлить Венци, - что дорога к памятнику превращена в свалку, там огромные, не кучи даже, а горы мусора, чтобы пройти сквозь эту вонь, противогаз нужен, а у меня его нет.



Как вы поняли, 15 лет тому назад, когда его якобы осматривали, он уже находился в плачевном состоянии. Такая вот печальная картина.



Памятник “Алёша” обречен. Ещё через некоторое время он начнет разваливаться, дожди и ветра сделают своё дело. Нет никакой уверенности, что в последующие 15 лет у городских властей возникнет желание, не просто осмотреть памятник, а произвести необходимый ремонт, вывезти мусор, отремонтировать дорогу.



И правительство города, ссылаясь на отсутствие денег в городской казне, теперь уже, не интересуясь общественным мнением, прикажет разобрать его.



Как прискорбно это не звучит, но, пока не поздно, необходимо выкупить памятник, перевезти его к себе. А если возникнет необходимость сбора средств, то я готов, когда будет открыт счет, внести свою лепту. И подумать, где его установить. Быть может, в Москве, найти место прямо напротив болгарского посольства, чтобы каждый день, каждый час он мозолил глаза, укорял неблагодарных “братьев”. Или установить на родине Алексея Скурлатова, в селе Налобиха Алтайского края. Иного решения нет. Односельчане Алексея уж точно окружат вниманием и заботой памятник.



“Алёша” должен вернуться домой.



P.S. Но, услышав предложение россиян забрать себе “Алёшу”, быть может призадумаются городские власти Пловдива. Поймут, что в своей меркантильности зашли слишком далеко. Найдут и время и деньги и, самое главное, появится желание помнить и быть благодарным.

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