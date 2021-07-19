В России за сутки зафиксировали 719 смертей пациентов с COVID-19, выписали 18764 после коронавируса

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19 июля 2021, 11:37

Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за последние 24 часа зафиксировали 719 летальных исходов зараженных коронавирусом пациентов. С начала пандемии скончались 149 138 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, в российской столице за сутки умерли 103 носителя коронавирусной инфекции. В Петербурге и Иркутской области показатель составил 102 и 35 соответственно.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что на российской территории за сутки вылечились от COVID-19 18764 человека. Всех их выписали. За весь период пандемии вылечились 5 359 995 граждан.

За истекшие 24 часа в Москве выписали по выздоровлению 7665 человек, в столичном регионе - 2049. В Санкт-Петербурге показатель составил 1298.

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