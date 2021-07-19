В Совете Федерации предложили ужесточить обязательный технический осмотр автомобилей

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19 июля 2021, 11:12 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

По сообщению газеты «Коммерсантъ», комитет Совфеда по экономической политике предложил новый план переустройства системы техосмотра автомобилей, документ уже направили в правительство.

Согласно новой реформе предполагается штраф в размере 500 рублей тем, кто не возит с собой диагностическую карту.

Отдельная статья документа посвящена борьбе с мошенничеством. Операторов, сделавших работу без предоставления автомобиля, предлагают отключать от Единой автоматизированной информационной системы техосмотра.





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