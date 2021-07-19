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В Совете Федерации предложили ужесточить обязательный технический осмотр автомобилей

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В Совете Федерации предложили ужесточить обязательный технический осмотр автомобилей
Фото из открытых источников

По сообщению газеты «Коммерсантъ», комитет Совфеда по экономической политике предложил новый план переустройства системы техосмотра автомобилей, документ уже направили в правительство.

Согласно новой реформе предполагается штраф в размере 500 рублей тем, кто не возит с собой диагностическую карту.

Отдельная статья документа посвящена борьбе с мошенничеством. Операторов, сделавших работу без предоставления автомобиля, предлагают отключать от Единой автоматизированной информационной системы техосмотра.

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