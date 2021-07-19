Челябинцы мешают строить новую набережную

Аргументы Недели → Общество

19 июля 2021, 11:11 Анна Семенова

Челябинцев очень просят набраться терпения и не гулять по строящейся набережной. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинс

Люди спокойно разгуливают по площадке, где работает техника, да еще и оставляют после себя мусор

Мы все хотим жить в красивом, благоустроенном городе, иметь приятные места для отдыха и прогулок. Но при этом соблюдать правила приличия хотят далеко не все.

Проблему со строительством новой набережной озвучила сегодня на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова. Об этом ее попросил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Дело в том, что горожане мешают строителям делать свою работу. На участке от улицы Красной до Свердловского проспекта граждане спокойно разгуливают по сути по строительной площадке. Забором огородить это место не получается, так как это нарушит противопожарные нормы. Люди пользуются этим и подвергают свою жизнь опасности, ведь тут беспрестанно снует строительная техника. Более того, посидев на уже установленных здесь лавочках, челябинцы бросают мусор. Убирать его приходится строителям…

Мэр попросила своих подчиненных провести среди горожан разъяснительную работу. Просьба ко всем отдыхающим одна – потерпеть. Набережную должны сдать уже 15 августа.

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