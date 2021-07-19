Бедные семьи заменили фрукты, овощи и мясо на хлеб, макароны и картофель

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19 июля 2021, 11:06

В России продолжается падение уровня жизни населения. В особо тяжёлом положении оказались многодетные семьи. По данным Росстата, они вынуждены сократить потребление овощей, фруктов, молока и мяса. Дорогие продукты компенсируются дешёвыми товарами: хлебом, макаронами, картофелем.



Чем больше детей в семье, тем хуже её материальное положение. Если в прошлом году на одного человека в семье годовое потребление мяса составляло 83 килограмма, то в текущем году оно сократилось до 66 килограммов. Потребление молока и его производных сократилось с 237 до 203 кг, а рыбной продукции - с 19 до 14 кг.



Потребление хлеба на этом фоне заметно увеличилось с 83 до 89 килограммов из расчёта на одного человека. Но, многодетные семьи недоедают и этого продукта. Семьи вынуждены приобретать калорийную еду из более дешёвого сегмента, которая не отличается большим содержанием полезных микроэлементов.



Сегодня работающий россиян не может позволить большое количество иждивенцев без ухудшения уровня жизни семьи. Цена на продукты за последние семь лет увеличилась на 60%, в то время как средний доход подрос только на 40%. Не говоря уже о ценах на одежду и коммунальные услуги.





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